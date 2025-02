"Lotta al vertice per sei"

Tutte vincenti le prime sei della classe e solo sconfitte per le ultime quattro. Sul gradino più alto c’è sempre l’Atletico Mondolfo 1952, ad inseguire a meno 2 si è inserito il San Costanzo, al terzo posto (a meno 3) la Nuova Real Metauro e al quarto (a meno 4) l’Avis Montecalvo. Al quinto posto (a meno 5) il Peglio, a ridosso della griglia playoff (a meno 7) la Falco Acqualagna. In fondo è sempre più in sofferenza l’Apecchio.

I numeri. L’attacco più prolifico è quello dell’Avis Montecalvo (39 gol), segue con un gol in meno quello della Nuova Real Metauro (38). Ha segnato meno di tutti l’Apecchio (solo 7 reti). L’Atletico Mondolfo vanta la miglior difesa del torneo (solo 14 le reti subite). La Falco Acqualagna è il club più votato ai pareggi (9). La difesa più perforata del girone è quella del Muraglia (43 volte).

Il commento sul campionato è di direttore sportivo dell’Atletico Mondolfo 1952 Paolo Pretelli: "Un campionato dove per il primo posto se la giocano tutte le prime sei; tra le sorprese, il Csi Delfino Fano con i suoi giovani si sta comportando molto bene. Tra le squadre di testa c’è il Peglio che ha un buon mix di calcatori, tra esperti e under. Noi siamo in un momento molto positivo, pur segnando poco creiamo tanto, siamo la squadra che ha subito meno gol. Tra i giovani bravi del girone, Daniel Serfilippi nostro attaccante classe 2005, centrocampista della Nuova Real Metauro Grossi, classe 2000, il fantasista del Muraglia Bellinazzo, classe 2000 e il portiere dell’Apecchio Fabbri".

I bomber. 15 reti: Federico Benvenuti (San Costanzo). 11i: Alessandro Gambelli (Falco Acqualagna). 9: Simone Bracci (Nuova Real Metauro). 8: Salvatore Saurro (San Costanzo), Luca Braccioni (Peglio) e Mattia Pagnini (Pantano). 7: Gianluca Boschetti (Avis Montecalvo), Andrea Bernacchia (Audax Calcio Piobbico), Tommaso Cocchi (Avis Montecalvo), Bernardini Paoli (Peglio), Michele Rossini (Atletico Mondolfo 1952), Cristian Ciacci (Csi Delfino). 6 reti: Domenico Ottaviani (Audax Piobbico), Pietro Pedini (Nuova Real Metauro), Cosimo De Gennaro (Pantano calcio), Giovanni Caso (Csi Delfino Fano), Matteo Agostini (Csi Delfino), William Cecchini (Maior), Tommaso Ordonselli (Osteria Nuova), Guido Talevi (Audax Calcio Piobbico). Seguono con 5 gol a testa 10 calciatori.

La squadra della settimana. 1)Saltarelli (San Costanzo), 2)Cerpolini (Mercatellese), 3) Cencioni (Peglio), 4)Rossini (Atletico Mondolfo 1092), 5)Liera (Avis Montecalvo), 6)Pedini (Nuova Real Metauro), 7)Mainardi (Maior), 8)Aiudi (Csi Delfino Fano), 9) Pagnini (Pantano),10)Gambelli (Falco Acqualagna), 11) Talevi (Audax Calcio Piobbico). All. Castignani- Bombagioni M (Atletico Mondolfo 1952). Amedeo Pisciolini