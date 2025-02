Lovotti affonda i Portuali. Il Tolentino non si ferma

2

PORTUALI DORICA

: Bucosse, Stricker, Salvucci, Strano, Conti, Tomassetti, Manna (21’ Giandomenico), Tortelli (37’ Massini), Peluso, Capezzani (18’ Cicconetti), Lovotti. All. Passarini.

PORTUALI DORICA: Tavoni, Santoni (30’ pt Fabiani), Lucesoli (29’ st Paloka), Girolimini (47’ st Altiery), Savini, Tavoni, Candolfi, Sassaroli (21’ Pangrazi), Trabelsi, Guzzini, De Marco (11’ st Testoni). All. Ceccarelli.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: Lovotti 3’ st, Peluso 21’ st, Girolimini 34’ st.

Note: spettatori 700 circa. Ammoniti: Lucesoli, Tortelli, Guzzini. Calci d’angolo: 4-2.

Terzo colpo consecutivo del Tolentino che supera 2-1 i Portuali Dorica al Della Vittoria: decisive le reti di Lovotti e Peluso nella ripresa. Prime battute del match con il Tolentino che detta il ritmo della partita e i Portuali Dorica che chiudono bene gli spazi. Al 11’ prima occasione da segnalare: Tortelli impatta male con il destro e calcia alto. Si fanno vedere anche gli ospiti al 18’ con il sinistro di Sassaroli fuori misura. Al 21’ occasione d’oro per il Tolentino che va a centimetri dal vantaggio: ancora Tortelli bravo a inserirsi e colpire di testa da posizione ravvicinata, ma è miracoloso Tavoni a respingere sulla linea. Al 29’ cremisi pericolosi: imbeccato in profondità, Lovotti calcia di potenza trovando i pugni di Tavoni. Al 36’ è il turno di Manna che conclude in bello stile in mezza rovesciata, non centrando la porta.

Ripresa. Alla prima occasione il Tolentino la sblocca: al 3’ Lovotti è bravo a farsi trovare in area sulla preziosa sponda di Peluso e a insaccare il suo decimo centro in campionato. Vicino il raddoppio al 14’ con il diagonale rasoterra di Lovotti che scivola di poco a lato. Il Tolentino al 21’ raddoppia in contropiede: Lovotti pescato in profondità da Cicconetti entra in area e serve l’assist al bacio a Peluso che da due passi fa 2-0. Al 34’ un lampo dei Portuali: Girolimini calcia dai 25 metri e trova una deviazione che beffa Bucosse. Al 43’ incredibile occasione per pareggiare degli ospiti con Trabelsi che salta un paio di avversari ma non centra la porta da posizione ravvicinata, graziando il Tolentino. Finisce qui, cremisi bravi a resistere all’assedio finale dei Portuali Dorica, portando a casa un successo pesante.