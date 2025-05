Luca Cagnoni lascia il Forte dei Marmi: Massimiliano Incerti possibile successore

Luca Cagnoni non è più l’allenatore del Forte dei Marmi in Promozione Toscana: la decisione, presa dalla società di Emiliano Ulivi, è stata comunicata al tecnico uscente lunedì sera. "A Luca va un sincero ringraziamento per questi 3 anni straordinari, ricchi di successi, emozioni e soddisfazioni – si legge nella nota del club fortemarmino – dalla splendida cavalcata dello scorso anno vincendo i playoff di Prima fino a quest’ultima stagione culminata col raggiungimento dei playoff di Promozione: un traguardo storico per noi. La decisione di interrompere il percorso insieme nasce dalla consapevolezza che questo ciclo si è concluso. Per Luca c’è eterna stima e riconoscenza".

Adesso la panchina degli squali potrebbe essere affidata a Massimiliano Incerti, che ha già lavorato con il nuovo ds Gabriele Panizzi al Romagnano. E nel “domino degli allenatori“... se Incerti lascerà la Carrarese Giovani (che ha portato in Prima categoria vincendo la Coppa di Seconda) potrebbe essere sostituito lì da Raffaele Moriani.