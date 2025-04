Luca Chierico: Salute Ritrovata e Condizione Ottimale per i Playoff

Due reti nelle ultime tre partite, ma sopratutto una salute ritrovata e una condizione fisica nuovamente su livelli ottimali. Luca Chierico (nella foto) è tornato quel giocatore di tecnica e di gamba che vede il gioco, che segna e fa segnare. La sua stagione si era stoppata improvvisamente e dolorosamente, ad inizio ottobre a Sassari, proprio nel momento in cui aveva iniziato a decollare dopo un primo periodo di ambientamento in amaranto. Una lesione muscolare lo ha tenuto fuori fino a fine gennaio. Poi la lenta ripresa ed ora il motore tornato a pieni giri. L’ex Gubbio può rappresentare l’uomo in più ai playoff. Sia in termini di contributo alla squadra che realizzativi visto che vede la porta con una certa efficacia. Dall’inizio o a gara in corso, il figlio d’arte ha caratteristiche unica nelle mediana di Bucchi. La rete di tacco segnato sull’Amiata è un con concentrato di istinto e classe. Senza dimenticare la verticalizzazione per il 2-0 di Coccia, altro colpo d’alta scuola. Sa muoversi senza palla e occupare lo spazio con i tempi giusti. Mezz’ala d’inserimento, ma anche piedi buoni. Bucchi sul centrocampo titolare sembra avere delle certezze in questo momento con Mawuli e Dezi ai fianchi di Guccione.