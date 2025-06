Luca Cognigni si unisce al Trodica: colpo di mercato per il diesse Sirolesi

Adesso c’è anche l’ufficialità: l’attaccante Luca Cognigni è un giocatore del Trodica. Il diesse Mirko Sirolesi ha messo a segno un bel colpo essendo riuscito ad assicurarsi un elemento di qualità ed esperienza, che conferirà alla squadra di Roberto Buratti gol e leadership. È indubbio che il suo arrivo alzi l’asticella delle ambizioni considerando che la società è sulle tracce anche di Stefano Spagna, ex Recanatese e Civitanovese.

Il Fossombrone ha scelto Marco Giuliodori come allenatore. L’Aurora Treia ha messo nel mirino due rinforzi provenienti dal Montefano: si tratta del centrocampista Ernest Alla il cui arrivo è solo una questione di giorni così come quello dell’esterno di difesa Riccardo Calamita. A Montefano ci saranno altri volti nuovi considerando che l’attaccante Filippo Papa cercherà un’altra squadra così come i centrocampisti Matteo Gabrielli e Nicholas Pincini. L’Osimana saluta Alessandro Borgese e Christian Calvigioni. La Vigor Montecosaro ha confermato il difensore Simone Tidei. Il Montemilone Pollenza affida la panchina a Lorenzo Ferranti, ex tecnico dell’Urbis Salvia. La Vis Civitanova ha scelto l’allenatore Andrea Beruschi, nelle ultime due stagioni a Porto Potenza, che potrà contare sul vice Ivan Lanciotti, su Maurizio Petrelli come preparatore dei portieri e su Alessandro Bigoni come massaggiatore. Il Sarnano ha scelto Matteo Ruffini come tecnico.