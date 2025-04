Luca Falbo del Rimini: 100 presenze e ora l'obiettivo playoff per la Serie B

È tornato a correre sulla fascia mancina dopo l’infortunio, ha fatto 100 e ora pensa soltanto ai playoff. Luca Falbo è pronto a macinare chilometri anche in quegli spareggi per la B ai quali il Rimini pensa ormai da settimane. Ma non senza essersi prima goduto la sua gara numero 100 tra i professionisti, quella giocata domenica scorsa contro il Pineto. "Un traguardo personale del quale sono contento – dice il terzino dei biancorossi – Spero sia solo il primo dei traguardi della mia carriera. Questo è venuto grazie al mister, allo staff, ovviamente a tutti i compagni. E quindi un grazie immenso va a tutti loro".

È tempo di bilanci, ma non di fine stagione. "Per ora è un bilancio assolutamente positivo – dice il terzino – perché siamo partiti con un gruppo quasi completamente nuovo, con il mister e lo staff che non conoscevamo. Quindi noi abbiamo conosciuto lui e lui ha imparato a conoscere noi. Sicuramente abbiamo fatto dei miglioramenti. Con la forza del gruppo, quella che ci ripetiamo sempre, abbiamo lavorato insieme per aggiungere sempre un mattoncino in più. Dal punto di vista personale sono contento perché ho ritrovato continuità dopo l’infortunio".

Ora i playoff. "È importante rimanere umili – Falbo segue la rotta traccita da Buscè – È importante capire che noi in classifica siamo arrivati ottavi considerando i due punti che ci hanno tolto. Quindi dobbiamo essere umili nel capire cosa sappiamo fare e cosa non sappiamo fare, e con la forza del gruppo di cui parlavo prima, cercare di aiutarci per arrivare a fare qualcosa di buono, di importante e di straordinario". Il Rimini agli spareggi avrà a che fare con le migliori dei tre gironi della C.

"Andremo ad incontrare squadre anche degli altri gironi, che sappiamo essere attrezzate. Entrando dal primo turno nazionale ci sarà già una bella scrematura. Le partite saranno tutte da giocare, dureranno 180 minuti, tra andata e ritorno, e dobbiamo essere bravi a non pensare di entrare da terzi o di essere la testa di serie, di essere favoriti. Dovremo affrontare ogni partita come se fosse già la finale. Quindi, coltello fra i denti e concentrati sul nostro obiettivo".