Luca Severini: "A Reggio per riscattare un’annata anonima"

Luca Severini è stato uno dei primi acquisti estivi finalizzati dal general manager Sambugaro per alzare il livello di esperienza e affidabilità nel ‘settore’ degli atleti italiani. L’ala classe ’96 prende, di fatto, il posto che era di Matteo Chillo e porterà una diversa freschezza atletica e ancora più pericolosità dall’arco. Oltre a questi elementi tecnici, ‘Seve’ avrà anche una sana voglia di riscatto dopo la stagione in chiaroscuro a Tortona e il ‘taglio’ di coach Pozzecco con la Nazionale che parteciperà agli Europei. Tutti elementi che lo spingeranno a dare il massimo per i colori biancorossi con cui ha firmato un contratto di durata biennale (giugno 2027).

Severini, in estate aveva sul piatto un paio di offerte anche da altri club, cosa l’ha convinta ad accettare quella della Pallacanestro Reggiana? "Da avversario ho sempre avuto un’ottima impressione di questo ambiente e della tifoseria. In più mi hanno parlato molto bene dell’organizzazione sia Uglio (Uglietti, ndr) che coach Fucà quindi diciamo che avevo delle belle garanzie. Ultimo, ma non per importanza, il sistema di coach Priftis che credo possa valorizzarmi e che da esterno ho sempre apprezzato".

La scorsa stagione con Tortona è stata sotto i suoi standard abituali, possiamo dire che qui a Reggio è in cerca di rilancio? "Sicuramente. A livello personale l’ultimo campionato non è stato dei migliori e da parte mia c’è una gran voglia di dimostrare tutto il mio valore. A Tortona si era chiuso un capitolo e volevo cambiare aria. Credo che Reggio sia il posto ideale per questo".

È stato l’ultimo ‘taglio’ della Nazionale di Gianmarco Pozzecco che andrà a giocarsi gli Europei, immaginiamo ci sia da superare un bel po’ di amarezza… "Non lo nascondo e credo sia normale. Mi dispiace molto non far parte di un gruppo così bello e affiatato, con la prospettiva di una competizione che rappresenta uno dei livelli massimi per un atleta. Però ovviamente li seguirò e farò tutto il tifo possibile per loro. Mi darà ancora più forza per fare sempre meglio".

Cosa pensa di poter dare a questa nuova UNA Hotels che sta nascendo? "Sono un’ala che in attacco può allargare il campo con il tiro da fuori e sugli scarichi, mentre in difesa cerco di dare il massimo e di usare le mie qualità per limitare gli avversari. Credo che nel sistema di Priftis quello del ‘quattro’ sia un ruolo estremamente importante e in ogni caso mi metterò sempre a disposizione del coach".

Potremmo forse vederla qualche minuto anche da ala piccola o è un’ipotesi improbabile? "Sarà lo staff ad individuare quali possano essere le soluzioni migliori, a Tortona ho giocato da ala assieme a Daum, ma era più lui che faceva l’ala piccola rispetto a me. Diciamo che non è esattamente il mio ruolo, ma il basket è sempre in evoluzione e ogni contesto fa una storia a parte".