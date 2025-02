Lucchese - 91° minuto. Gorgone: "Amareggiati"

Amarezza, tra i rossoneri, per come è finita la gara di Piancastagnaio, con Gorgone che, in sala stampa, ha esordito così: "Usciamo un’altra volta con zero punti. Non voglio parlare del rigore su Selvini, ma, certo, come capita una mezza occasione, prendiamo gol e veniamo puniti. Troppo facile prendere gol così e noi facciamo tanta fatica a realizzarne almeno uno contro una squadra che ha qualità".

Non è mai bello tirare in ballo gli arbitri, quando si perde, ma, oggettivamente, ieri, Gavini di Aprilia ha lasciato parecchio a desiderare, anche nella gestione dei falli, quasi sempre fischiati contro i rossoneri.

"C’è tanta delusione – ha aggiunto il trainer rossonero – quando fai questo tipo di partite e non porti a casa niente. E’ dura da mandare giù. Abbiamo creato e subìto nelle poche occasioni; sul loro secondo gol, dentro l’area, dovevamo essere più attenti e determinati. Non ho nient’altro da dire. Certo che, se in partite del genere non si fanno punti, diventa tutto più difficile. Magnaghi? E’ stato lui a chiedere il cambio. Ora vediamo come va a finire il mercato, con la società che è al corrente di come stanno le cose".

E, stasera, in effetti, si chiude. Gasbarro va all’Ascoli. Arriverà Spalluto o chi per lui per accrescere il potenziale gol? Perché sono quelli che mancano per vincere o per non perdere certe partite, come quella di ieri a Piancastagnaio. La parola a Nember. Resta, però, difficile da commentare la sconfitta, una delle tante di questa travagliata stagione, perché, a differenza di altre trasferte, ieri, contro la Pianese – squadra ordinata – , la Lucchese è tornata a casa con zero punti dopo aver fatto la partita, soprattutto nel primo tempo e in avvio di ripresa.

La squadra di Gorgone ci ha provato in tutte le salse, con tiri da fuori (Gucher e più volte Magnaghi), con conclusioni di testa (Selvini e Gasbarro), ma, un po’ per la bravura di Boer e molto per pura sfortuna, non è riuscita a centrare il bersaglio. Invece la Pianese, con il minimo sforzo, ha scovato due gol che hanno vanificato la positiva ed aggressiva prestazione dei rossoneri.

Oltre a Melgrati, ieri non proprio sicurissimo, hanno esordito anche Salomaa e Rizzo. Ora vedremo se, con il ritorno di Saporiti e Catanese e con gli ultimi arrivati, come Benedetti e soci, le cose miglioreranno. Anche se, ripetiamo, la Lucchese ha poco tempo per raddrizzare una classifica che è sempre più preoccupante, con il Pontedera che si è tirato fuori. Ora la squadra più vicina è il Campobasso, ma ha quattro punti di vantaggio e, sabato, i rossoneri avranno un altro scontro, in trasferta, contro il Milan Futuro.

Emiliano Pellegrini