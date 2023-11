Lucchese - 91° minuto. Gorgone: "Che peccato"

Nel giorno in cui a Giorgio Gorgone (foto) viene in mente di giocare con la difesa a tre, dopo aver evidentemente visto all’opera il Cesena di Chiavari, la Lucchese incassa tre gol dalla neocapolista che ha giocato una partita onesta, illuminata nel finale dai due lampi del nazionale albanese Shpendi ed è stata ricacciata al momento fuori dalla zona play-off. Non crediamo, tuttavia, che alla base del pesante passivo, per altro maturato nel finale, ci sia stato il cambio tattico che, fino all’infortunio occorso a Tiritiello, non aveva, poi, funzionato male.

Il problema è che, da metà campo in avanti e in particolare nei sedici metri conclusivi, la Lucchese non ha attaccanti di spessore. In tredici gare la media gol è, attualmente, di 0.9, vale a dire nemmeno un gol a partita. Come si fa ad alimentare sogni di grandezza, se, poi, la difesa perde qualche colpo?

Dopo la settimana tranquilla, in virtù del successo interno sull’Entella, ora si apre una settimana meno serena, anche perché si dovrà conoscere l’entità del malanno occorso a Tiritiello che, da come è uscito dal terreno di gioco, non è affatto rassicurante.

Ma ecco che cosa ha detto Gorgone. "Penso – ha affermato il trainer – che abbiamo fatto una buona prestazione, contro una squadra molto forte che, probabilmente, vincerà il campionato, ma non è bastato. Credo che il risultato sia stato troppo pesante per quello che si è visto in campo. Contro squadre di questo calibro dobbiamo rimanere sempre concentrati, cinici, rimanere in partita fino alla fine".

Poi il trainer ha aggiunto: "Dobbiamo crescere, ma l’applicazione e i concetti li vedo sempre messi in pratica. L’unica strada che conosco per migliorare è il lavoro; quindi torneremo ad allenarci consapevoli di cosa vogliamo fare e cosa possiamo correggere per far meglio. I tifosi ci hanno sostenuto: ci dispiace molto per il risultato".

