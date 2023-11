Lucchese - 91° minuto. Gorgone: "Molli e accademici"

Continua a piovere forte sulla Lucchese, alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Quella maturata al"Neri" contro un Rimini tutt’altro che trascendentale, è stata pagata, oltretutto, a caro prezzo, a conferma del momento-no. Perché si è infortunato Visconti; perché è stato espulso per doppio giallo Benassai che non sta affatto bene; perché, domenica sera, contro il Pontedera, sarà ancora difesa in emergenza. E’ vero che rientrerà Tiritiello, ma mancheranno Benassai, Visconti e Sabbione.

Al di là della sfortuna, sotto forma di squalifiche e infortuni, la Lucchese di Rimini, pur esercitando una costante pressione, per altro sterile, ha costruito una sola vera palla-gol, nel finale, con il giovane Cangianiello che si è salvato dal grigiore generale assieme a Gucher (ha fatto anche il difensore centrale) e a Rizzo Pinna; mentre i padroni di casa, oltre ad aver segnato due gol, hanno colpito una traversa ed un palo! Troppo modesto il contributo offerto da tutti gli altri attaccanti rossoneri, con la difesa in emergenza che ha fatto… acqua.

A questo punto sarebbe giusto che chi ha costruito in estate la Lucchese (Mangiarano più Frara) spiegasse ai tifosi (non a noi), perché non si è pensato ad avere alternative valide in difesa e a centrocampo, mentre è stato "intasato", per così dire, il settore avanzato, addirittura con otto-dieci giocatori, mettendo in difficoltà l’allenatore Gorgone, costringendolo a fare scelte obbligate. Ora non c’è altro da fare che rinserrare le fila, dare una svegliatina a chi ha perso brillantezza e spirito di sacrificio, per evitare di essere risucchiati nel centro del plotone.

"Partenza pessima, molli, accademici – questo il primo commento a caldo di Gorgone nel dopo partita – . Abbiamo avuto delle assenze è vero, ma l’approccio è stato brutto e, così, non va bene. Vado oltre il fatto che l’arbitro possa essere stato severo con Benassai oppure abbia sorvolato su un fallo ai danni di Cangianiello. Dobbiamo fare mente locale su un tipo di calcio “bellino” che, però, è fine a se stesso e non ci porta da nessuna parte".

"Dobbiamo tornare – conclude l’allenatore rossonero – a mettere in campo sacrificio, umiltà, grinta e massima applicazione in tutte le fasi della partita. Per domenica ci sarà bisogno di uno spirito diverso, al di là delle assenze. Spero che i ragazzi abbiano capito il messaggio. Ripeto. Non mi è piaciuto l’approccio iniziale".

E ora la Lucchese deve cercare di uscire subito da questa mini-crisi.

Emiliano Pellegrini