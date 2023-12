Lucchese - 91° minuto. Gorgone: "Peccato immenso"

Due punti gettati al vento in chiusura di un derby modesto dal punto di vista tecnico che la Lucchese, però, stava conducendo con merito, grazie ad un bel gol di Rizzo Pinna, il più in forma del gruppo. Poi, al novantesimo, sugli sviluppi del nono calcio d’angolo a favore dell’Arezzo, sul secondo palo, Yeboah si è… dimenticato di Pattarello che, a botta sicura, da due passi, non ha lasciato scampo a Chiorra ed ha fatto 1 a 1.

Gorgone, dalla "rabbia" per la vittoria sfumata proprio allo scoccare del novantesimo, ha preso a calci, addirittura, un secchiello vicino alla propria panchina. E, così, la Lucchese è tornata a casa con un punticino ed il rammarico per quella disattenzione, pagata a caro prezzo.

Il ritorno al modulo di inizio stagione, con due mediani, più i trequartisti Rizzo Pinna, Russo e Guadagni, a sostegno dell’unica punta Magnaghi, aveva dato interessanti e positive risposte, vanificate, purtroppo, per quella distrazione al novantesimo. Un palo per parte e un punto per parte che ha lasciato, però, l’amaro in bocca solo alla Lucchese, convinta, a quel punto del match, di avere in tasca una nuova vittoria esterna che, a questo punto, manca da troppe settimane e che avrebbe permesso di fare un bel balzo in avanti in classifica e dato una spinta morale importante in vista del recupero di mercoledì contro la Juventus Next Gen; quando, oltre a Tiritiello, mancherà anche Benassai, espulso per doppio cartellino giallo che ha favorito, indirettamente, il pari.

Dopo l’incredibile 1 a 1 finale, la squadra rimane invischiata nei bassifondi della classifica e sente sul collo il "fiato" di Olbia e Vis Pesaro.

L’amarezza per l’epilogo (quasi duecento i tifosi rossoneri al seguito), nelle parole dell’allenatore rossonero Gorgone.

"Peccato immenso – ha detto il tecnico – , perché sarebbero stati tre punti importanti che davano seguito alla vittoria di coppa. Nel calcio le disattenzioni, anche le più piccole, le paghi. Capiterà prima o poi anche noi di vincere una partita “sporca”".

"Dopo un ottimo avvio di stagione – ha proseguito il trainer – , la nostra prestazione è un po’ calata nell’ultimo periodo, anche se tanti episodi ci hanno detto male, comprese certe decisioni arbitrali quanto meno discutibili, come il secondo giallo mostrato a Benassai che si aggiungerà, così, alla lista degli assenti per mercoledì".

"La partita – ha concluso Gorgone – è stata equilibrata, con azioni importanti da una parte e dall’altra, anche se non sono state vere e proprie occasioni da gol. Dispiace enormemente per l’epilogo, ma non possiamo fare altro che tornare a lavorare, perché mercoledì ci aspetta un’altra partita delicata".

Emiliano Pellegrini