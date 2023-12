Lucchese - 91° minuto. Gorgone: "Peccato non aver vinto"

Occasione persa. Già, perché la Lucchese, vincendo, avrebbe fatto un grosso balzo in avanti in classifica. Invece è stata bloccata sullo 0 a 0, un po’ dalla Fermana, un po’ dal terreno di gioco bruttissimo e un po’ perché, nella ripresa, è stata meno efficace e brillante, rispetto ai primi quarantacinque minuti, quando è andata vicinissima al bersaglio.

Il rammarico per l’esito di una partita ovviamente dominata sotto l’aspetto del gioco e delle occasioni da parte della Lucchese, è stata espressa in sala stampa dall’allenatore Gorgone. "Dobbiamo migliorare – ha esordito il trainer – negli ultimi venti metri, perché creiamo molto, tiriamo molto, ma non riusciamo a concretizzare la mole di gioco. Siamo amareggiati, perché avremmo meritato la vittoria e sarebbe stato importante per il nostro percorso. I tre punti ci avrebbero aiutato a preparare i prossimi impegni con più serenità, ma non me la sento di rimproverare i ragazzi, perché hanno dato l’anima e si è vista chiaramente la loro voglia di vincere".

Poi il trainer è sceso nei dettagli. "Le occasioni capitate a Rizzo Pinna, Guadagni e Yeboah potevano essere sfruttate meglio. Forse sarò ripetitivo: ma stiamo raccogliendo meno di quello che meritiamo. Chi vede le partite sa che cosa intendo, Anche contro la Fermana, che ha fatto la sua partita, se avessimo sbloccato il risultato, probabilmente avremmo potuto raccontare un’altra partita. Ringrazio, comunque, i tifosi che ci hanno applaudito. Hanno capito cosa hanno dato i ragazzi sul campo".

"Questo – ha concluso Gorgone – è un campionato equilibrato, difficile, dove i dettagli fanno spesso la differenza. Questa, però, è una squadra che sta spingendo tantissimo sull’acceleratore per portare a casa i risultati. E’ovvio che dobbiamo migliorare nelle scelte davanti alla porta. Nel secondo tempo siamo un po’ calati ed abbiamo perso lucidità, ma abbiamo continuato a fare la partita. Ora prepareremo la trasferta di Avellino, consapevoli che la Coppa Italia, a questo punto, diventa una competizione importante e sicuramente anche i nostri avversari vorranno vincere. Dopo la coppa avremo il derby di Carrara e continueremo a giocare per vincere".

Nonostante la società stia lavorando per migliorare il terreno di gioco, al momento il campo è davvero pessimo. Ne sa qualcosa Gucher, uno dei giocatori più tecnici, che è finito dentro una… zolla nel tentativo di lanciare un pallone in avanti...

Emil. Pell.