Lucchese - 91° minuto. Gorgone: "Poco cinici"

Ai punti e come occasioni create, la Lucchese avrebbe vinto nettamente il confronto con il Pineto, bravo a sfruttare l’unica vera occasione creata in tutta la partita, dominata dai rossoneri. Ma ci è voluta la… zampata di capitan Tiritiello, in pieno recupero, ad evitare un’ incredibile sconfitta. Alla fine è venuto fuori un pareggio che, a denti stretti, Gorgone (foto) ha così commentato a caldo.

"Pareggio giusto? Solo dal punto di vista del Pineto. I numeri – ha esordito Gorgone – dicono in maniera inequivocabile che la partita l’ha avuta sempre in pugno la Lucchese. Sarebbe stata una beffa clamorosa, se avessimo perso. E’, altresì, ovvio che dobbiamo fare meglio e sapere che l’inerzia della gara può cambiare per un episodio". Ancora il trainer rossonero: "Tante palle gol fallite? E’ un film già visto e non mi sento nemmeno di individuare responsabilità specifiche. I numeri parlano chiaro: non concretizziamo in relazione a quello che creiamo. Il calcio è fatto di questo. Abbiamo messo in pericolo il risultato sul colpo di testa di Ingrosso, a conferma che l’attenzione deve essere sempre massima. Non deve diventare un assillo negativo, ma dobbiamo renderci conto di questo e deve diventare un campanello di allarme". Poi Gorgone ha analizzato la prestazione complessiva dei suoi. "Mi prendo la prestazione che c’è stata. Abbiamo creato – ha spiegato il tecnico – in diverse occasioni i presupposti per fare gol, contro una squadra che raramente ha preso più di una rete al passivo. Si è giocato su un terreno perfetto. Il Pineto ha fatto la sua partita, confermandosi squadra di categoria. Da parte nostra, dobbiamo cercare di essere più “cattivi”. Non so trovare altri termini".

"Bisogna raccogliere, altrimenti diventa complicata. Siamo in una posizione di classifica – ha proseguito Gorgone – che viviamo con un po’ di tensione, perché sappiamo che dovremmo avere più punti, anche se, a volte, la mancanza di tranquillità può pesare. Portiamo a casa questo punto. E’ evidente che qualcosa non ha funzionato sul gol di Ingrosso. Quando c’è un gol, quasi sempre c’è un errore: voglio rivedere l’azione".

Inoltre il tecnico ha spiegato le mosse finali. "Alla fine ho avanzato Tiritiello a fare il centravanti – ha detto – e, per fortuna, la scelta è stata premiata, altrimenti sarebbe stata una mossa folle. Un grazie ai tifosi che ci seguono sempre: a Pineto, come a Olbia; hanno una vera passione, ma per loro è anche un sacrificio: il pari, per come è venuto, lo dedichiamo anche a loro".

Potremmo concludere dicendo che non c’è nulla di nuovo sotto il cielo rossonero, nel senso che la squadra produce, ma non concretizza, rendendo complicata la risalita verso posizioni più accattivanti, meno "grigie". Invece i rossoneri "galleggiano" nei pressi della zona play-off, ma non riescono a dare una vera svolta al loro campionato. E il giorno di San Valentino, mercoledì, alle 18,.30, a Lucca arriverà la Torres che, dopo la vittoria nel derby con l’Olbia, è incappata in ben tre sconfitte consecutive.

