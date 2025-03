Lucchese - 91° minuto: il rebus sul futuro. Testini: "Crediamo forte alla salvezza"

Niente sorpasso al Carpi, ma la Lucchese ci ha provato, fino a quando ha avuto sul terreno i suoi uomini migliori, come i "gemelli del gol" Magnaghi (ottavo centro) e Saporiti (settimo sigillo), ma anche come Visconti che ha sostituito alla grande Tumbarello. Il Carpi è andato due volte in gol solo su calci piazzati (punizione e rigore), come ha sottolineato Testini.

"In questo momento – ha detto il vice di Gorgone, squalificato – gli errori sono determinanti. Dobbiamo stare attenti ai dettagli. Vado a memoria, mi pare l’undicesimo rigore che subiamo. Però grande prestazione da parte dei ragazzi che ci hanno provato fino alla fine. Visconti è uscito dal campo con i crampi, Saporiti non doveva nemmeno giocare, anche Magnaghi e Antoni hanno avuto diversi problemi. Finché i ragazzi continuano con questa dedizione, andremo avanti. Possiamo salvarci e farlo anche attraverso i play-out sarebbe, comunque, un miracolo. I ragazzi stanno sentendo la vicinanza della città, dei tifosi e della stampa". Ma, poi, ci vorrà la società, altrimenti non si va da nessuna parte.

Emiliano Pellegrini