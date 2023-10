Lucchese - 91° minuto: il nuovo rovescio. Gorgone: "Troppo contratti e timorosi"

Nel corso del suo "tour" tra le società di serie "C", il presidente della Lega "Pro", Matteo Marani ha fatto tappa ieri sera al "Porta Elisa", ricevuto dai dirigenti rossoneri; poi si è seduto in tribuna d’onore ed ha assistito alla "debacle" della Lucchese (un punto nelle ultime cinque partite), per la prima volta fuori dalla zona play-off.

Marani, tra l’altro ha detto, prima della gara: "Sono molto contento di essere qui a Lucca. Una società che è partita da poco e che sta facendo molto bene. La Lucchese si sta impegnando moltissimo per cercare di adeguarsi alle continue modifiche che il mondo del calcio chiede. La riforma dei campionati? Ne parliamo da tanto, anche se credo che dovremo fare una riflessione importante".

Alla fine la delusione, tra i tifosi, è stata grande. E’ molto probabile che il presidente Bulgarella, che era rimasto a Trapani, abbia parlato a fine partita con Lo Faso per chiedere spiegazione di questo nuovo "flop" che certifica la perdita delle certezze da parte di una squadra che, prima di Sassari, aveva giocato bene, pur raccogliendo poco. Poi qualcosa si è inceppato e sono arrivate le prime sconfitte. Ma quella di ieri sera poteva essere evitata. Invece è arrivata ad acuire un evidente stato di crisi, prima di tutto nei risultati, ma anche nel gioco.

Nel dopo partita questa l’analisi fatta da Gorgone in sala stampa. "E’ stato – ha esordito il tecnico – un mese tremendo. I ragazzi si sono impegnati, ma hanno avuto troppo timore di non farcela e questo non va bene. Come a Rimini, anche contro il Pontedera la squadra ha disputato una gara sotto tono. Ha reso alla grande quando aveva coraggio, quando è stata sbarazzina, come nelle prime otto giornate". "Noi – ha aggiunto il trainer – continueremo a lavorare. La squadra è stata troppo contratta. Diventiamo vulnerabili troppo velocemente. Le cose ci stanno girando male, però abbiamo perso un po’ di spensieratezza, con la quale ha giocato, invece, il Pontedera".

"Dobbiamo – ha concluso il tecnico – tornare quelli di prima. Lo posaiamo fare, perché ne abbiamo tutte le qualità. Salvo l’impegno dei ragazzi, non il timore. Non voglio avere una squadra che ha paura di perdere". Gorgone ha avuto parole di elogio per i tifosi che hanno sostenuto i rossoneri anche sotto la pioggia. E che, alla fine, hanno avuto un confronto con la squadra, dopo la comprensibile delusione.

Emiliano Pellegrini