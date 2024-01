Lucchese - 91° minuto: la "débâcle". Lo Faso e Mangiarano: "Tutti in discussione"

I "corsari" liguri hanno affondato una "nave" rossonera che ha fatto acqua da tutte le parti, a cominciare proprio dalla difesa, nonostante i ritorni di Tiritiello e Benassai, proseguendo con un centrocampo con poche idee e finendo all’attacco, dove si sono salvati solo Rizzo Pinna ed Yeboah. Dopo essere uscita dal campo accompagnata da una salva di fischi, la squadra è rimasta rinchiusa negli spogliatoi per oltre 45’. Sono stati Lo Faso e Mangiarano a chiedere spiegazioni, per così dire, sia al trainer che ai giocatori del perché di questa pericolosa involuzione, sia nel gioco che nei risultati (Lucchese ora dodicesima).

Ieri sera, dopo la "debacle", dopo un’ora sono venuti in sala stampa l’"ad" Lo Faso e il "dg" Mangiarano che hanno detto: "Siamo tutti in discussione, Gorgone compreso". Poi hanno aggiunto che la squadra andrà in ritiro a tempo indeterminato a Viareggio, in uno degli alberghi di proprietà del presidente Bulgarella. Vedremo, poi, nelle prossime ore, gli eventuali sviluppi.

Tornando al match, nessuno ha capito la posizione di Magnaghi che ha fatto tutto meno che l’attaccante. E ora che succederà? Probabilmente nulla di eclatante. La panchina di Gorgone traballa? Spetta alla società fare tutte le valutazioni del caso, ma a mente fredda. E’ indubbio che la squadra, ha perso, strada facendo, la propria identità e lo stesso Gorgone si è fatto travolgere da eventi sfavorevoli, ma per carità non tiriamo in ballo i pali… Ora tutti sperano nel mercato, ma, come abbiamo visto, sembra che la società abbia difficoltà a chiudere alcune operazioni, non solo in entrata (Tommasini?), ma anche in uscita. Nessuno si illuda in qualche arrivo di peso.

La verità è una sola: la Lucchese, che doveva vincere per rimettersi in carreggiata dopo la "botta" di Perugia, è incappata in una battuta a vuoto casalinga, prendendo altri tre gol. Questi sono i numeri sui quali lo stesso Gorgone deve riflettere.

Emiliano Pellegrini