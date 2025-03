Lucchese - 91° minuto: l’amarezza. Gorgone: "Meritavamo di vincere"

C’è amarezza e rabbia sul volto e nelle parole di Giorgio Gorgone a fine partita. Per il risultato, perché la Lucchese avrebbe sicuramente meritato molto di più, complice anche qualche decisione arbitrale discutibile. "C’è tanta rabbia – ha commentato il tecnico – , perché non meritavamo di prendere gol al 90’, nonostante affrontassimo una squadra forte che merita il primo posto. Non lo meritavamo per quello che stiamo facendo e non mi riferisco solo ai giocatori, ma anche al team manager, ai segretari e a tutte quelle persone che non si vedono, ma che sono qui. Sono molto contento della partita, ma non meritavamo tutto questo. Ci sono tante difficoltà che questi ragazzi stanno andando oltre. Contro l’Entella ci poteva stare di avere paura ed invece siamo stati sempre in partita".

"Ora c’è tanta rabbia – ha concluso Gorgone – , anche per come l’arbitro ha gestito la gara, perché Di Noia meritava il doppio giallo. Ma una cosa è certa: questa Lucchese è viva più che mai ed in campo lo sta dimostrando. Non cerchiamo alibi. I ragazzi sanno di rappresentare una maglia ed una città importante. Siamo disperati economicamente, ma mentalmente siamo ancora lì sul pezzo".