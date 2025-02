Lucchese - 91° minuto: le rivelazioni. Gorgone: "Soli, ma ci salveremo"

Una gran bella e strameritata vittoria, in rimonta, da parte di una Lucchese viva, aggressiva ed anche bella nel gioco, bravissima a lasciare negli spogliatoi tutte le problematiche legate ad una gestione a dir poco sconcertante da parte della nuova società che ha avuto il buon gusto di non farsi vedere al "Porta Elisa", se non con il direttore generale Veli. Che, a precisa domanda, ha risposto così: "Nemmeno a me nessuno ha più risposto. Ho incontrato Bui e Sampietro la scorsa settimana a Roma e, poi, ci siamo rivisti a Lucca ed abbiamo fatto il giro delle strutture. Poi più niente. L’avvocato Longo? È dimissionario da due giorni e non l’ho più sentito".

L’allenatore Gorgone, invece, a fine gara ha fatto questa dichiarazione. "Gli stipendi non sono arrivati. Questi ragazzi – ha raccontato – hanno dato il massimo stasera. Nessuno della nuova società mi ha risposto, a parte Sampietro che, però, mi ha detto che non dovevo rivolgermi a lui. Adesso andremo avanti così".

"Questa società – ha rivelato il tecnico rossonero – è stata in vendita da sempre. Sul piano tecnico questa squadra si può salvare e stasera saremmo salvi".

Tutti i rossoneri meritano un grande applauso, perché non solo ci hanno messo il cuore, ma anche un gioco oggi molto efficace, grazie soprattutto a quei cinque a metà campo e alla soluzione di Gucher terzino nel "braccetto" di destra, nella difesa a tre. Ma Gorgone è stato anche bravo a tenere unito il gruppo, nonostante un clima surreale che è stato creato da questa dirigenza che non ha nemmeno i soldi per pagare il pullman per mandare a giocare le squadre del settore giovanile. E’ bene che nessuno si sia fatto vedere allo stadio, perché sarebbe stato troppo.

Ora la squadra sarà penalizzata di 4 punti. E’ incredibile come nessuno del nuovo gruppo dirigente si vergogni delle bugie che ha raccontato fino ad oggi. Ma questi signori della Sanbabila, allargata ai commercialisti della Slt di Roma, hanno ancora intenzione di farsi vedere a Lucca? E pensare che l’allora "ad" Lo Faso aveva detto che la Lucchese sarebbe finita in mani sicure… No. La Lucchese non meritava una soluzione societaria del genere. Non lo merita la città, non lo merita questa squadra composta da gente seria e professionale; non lo meritano i tifosi che, anche ieri, hanno sostenuto i rossoneri. E che, ieri sera, giustamente hanno contestato le dirigenze che si sono succedute.

Quello che succederà a fine stagione lo vedremo, anche se tutto lascia pensare che sarà ancora una volta una conclusione "drammatica". Però è giusto gioire per il grande successo di ieri sera contro il Perugia che è stato raggiunto in classifica.

Al. Lombardi-Emil. Pellegrini