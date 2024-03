Lucchese - 91° minuto: pari agrodolce. Testini: "Grande prestazione, buon punto"

La Lucchese, nel giro di due minuti, era... riuscita a piombare in una voragine degna dei migliori film horror. In vantaggio di un gol per gran parte del match, il Pontedera era riuscito a pareggiare ed addirittura a ribaltarlo nel giro di centoventi secondi. Ma, come sempre, a togliere le castagne dal fuoco a questa formazione ci ha pensato Rizzo Pinna che ha messo a segno una doppietta.

Con Gorgone squalificato, arriva in sala stampa il suo "secondo", Emiliano Testini. "Credo che, nel primo tempo – ha commentato il vicetrainer – ci sia stata una partita a senso unico, dove la Lucchese ha fatto una grande prestazione, contro un Pontedera che è tra le squadre che riesce a mettere più in difficoltà gli avversari e potevamo tranquillamente anche essere sul 2 a 0".

"Nel secondo tempo, però – aggiunge Testini – , abbiamo avuto tre-quattro minuti di sbandamento e, come ormai ci accade spesso, abbiamo subìto due reti. Ma la squadra non ha mollato ed ha ritrovato le trame di gioco giuste e siamo riusciti a pareggiare e, magari, potevamo chiuderla sul 3 a 2 con la conclusione di Rizzo Pinna. Ci accontentiamo di questo punto che fa morale e dobbiamo essere contenti per il risultato e la prestazione".

Sicuramente questa non è stata una settimana facile. Prima l’eliminazione dalla Coppa Italia, poi l’esonero di Frara e l’addio di Mangiarano. "E’ una settimana difficile, ma, in questi momenti – osserva l’allenatore in seconda – , dobbiamo pensare solo al campo, perché volevamo concludere questa partita (e lo vogliamo anche per quella di domenica prossima) nel miglior modo possibile. Abbiamo cercato di fare quadrato e di lavorare sul campo, perché, quando accadono queste cose, l’unica cosa da fare è questa".

La sostituzione di Yeboah: tecnica o fisica? "Il giocatore – spiega il trainer – non stava bene ed aveva i crampi allo stomaco. Le incursioni di Benassai? Abbiamo provato in settimana queste cose. Il Pontedera gioca con duelli individuali a tutto campo e, quindi, è normale che alcuni giocatori riescano ad arrivare palla al piede al limite dell’area e, di conseguenza, ti portano a fare duelli".

C’è stato anche il debutto di Astrologo dal primo minuto. "Ha fatto – chiude Testini – una buona partita, impegnativa e non aveva mai giocato dall’inizio, ma si è ben comportato".

Al. Lomb.