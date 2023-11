Lucchese - 91° minuto: parla solo il diesse. Frara: "Gorgone ha sbagliato, ma resta"

La notizia del giorno è in coda. Dopo che la squadra è uscita tra i fischi al termine di una brutta partita e di una brutta sconfitta (incomprensibile la scelta di schierare Quirini laterale alto a destra), l’allenatore Gorgone, assieme ad alcuni giocatori, tra i quali Coletta, si è fermato a parlare con i tifosi fuori dello stadio.

In sala stampa, invece, è venuto il diesse Alessandro Frara che, alla domanda se Gorgone fosse a rischio esonero, ha risposto: "Il mister rimane al suo posto, anche se lui, come tutti noi, deve riflettere sugli errori che può aver commesso, perché, in effetti, la Lucchese ha regalato il primo tempo ad una Vis Pesaro che ha fatto il bello e il cattivo tempo". Poi Frara ha allargato il discorso alla partita nel suo complesso che ha visto, nella ripresa, la squadra, dopo le doverose correzioni (Quirini al suo posto di terzino destro, dove ha fatto bene e dentro Rizzo Pinna a vivacizzare la manovra offensiva), aggredire l’avversario e costruire più di una occasione per fare gol, oltre a quello realizzata da Rizzo Pinna.

"L’intento – ha detto Frara – era, ovviamente, quello di fare una prestazione diversa, ma, nella prima frazione, i ragazzi hanno sofferto un po’ troppo la pressione. Sono stati persi tutti i duelli in tutte le zone del campo e non solo in difesa. Nel secondo tempo, con la mente più sgombra, c’è stata la reazione e poteva venire fuori anche il pareggio".

Poi il diesse ha aggiunto: "Dobbiamo ripartire con grande umiltà. Ognuno di noi deve esaminare gli errori commessi, a partire dal sottoscritto. I giocatori li ho scelti, credo in loro e sono convinto che abbiano le capacità per uscire da questa situazione. Il campionato è ancora lungo e la squadra ha le potenzialità per risalire la china. Ora è il momento di parlare poco e di fare di fatti".

Infine Frara ha fatto un accenno al prossimo mercato di riparazione. "Una cosa è certa. Non andremo – ha detto – sugli svincolati, su giocatori, cioè, che sono fermi da sette-otto mesi, perché sarebbe complicato inserirli. Noi abbiamo bisogno di gente pronta. Per superare questo momento delicato dobbiamo rimanere tutti uniti".

Martedì, alle 16.15, terzo turno di Coppa Italia contro la Juvenrus Next Gen, sempre al "Porta Elisa". Un nuovo esame.

Emiliano Pellegrini