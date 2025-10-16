Lucchese - 91° minuto. Pirozzi: "Pari meritato"

Con il gol in semirovesciata di Riad la Lucchese ha riacciuffato il pareggio, dopo che il Viareggio era andato in vantaggio con Pegollo. I rossoneri avevano retto bene, creato qualche occasione, ma, alla fine, erano andati sotto. Ma, allo scadere Mauro ha pennellato un cross per il numero undici rossonero che non ha sbagliato. Un pari giusto.

Animi caldi subito dopo il pari, con una bottiglietta di vetro arrivata alla panchina rossonera che, con veementi proteste, ha cercato di richiamare l’attenzione dell’arbitro.

"Abbiamo fatto una buona gara – ha commentato Pirozzi – , è arrivato un giusto pareggio. Abbiamo interpretato il match bene; poi, sull’unica disattenzione, il gol. Ma il pari ce lo siamo meritato. Complimenti al Viareggio: usciamo da questa gara a testa alta. Dobbiamo pensare, adesso, a quella di domenica".

"Il Belvedere è una buona squadra – ha proseguito il tecnico rossonero – come lo Zenith è un team importante. Lo Zenith ha un’ossatura ed il tecnico dello scorso anno, mentre il Belvedere ha messo in difficoltà anche il Viareggio. Sapevo che il derby sarebbe stata una bella partita e lo è stata. Magari qualcuno dei miei ha sbagliato qualche atteggiamento; nell’atteggiamento, ci vuole sempre rispetto, ma sono sempre ragazzi. Sansaro? E’ sulla via del recupero. Ho convocato tutti, perché era giusto che tutto il gruppo stesse insieme alla squadra. Santeramo si è ripreso da qualche indecisione di domenica scorsa, ma sono stati tutti bravi. Mi dispiace per i nostri tifosi, perché penso che il calcio debba sempre avere la cornice del proprio pubblico".

"Un punto – ha detto invece Picchi – che ci sta stretto, come quello contro il Belvedere. Sono contento per la squadra e per i ragazzi, perché stiamo crescendo molto sul piano tecnico e morale. Non si lamenta nessuno e la strada è quella giusta. Fisicamente mi sto riprendendo: sono stato fermo due settimane e sono al cinquanta per centro delle mie possibilità ed ho ancora margini di miglioramento. Cerco di trovare continuità e sono molto contento della mia prestazione. La classifica? Bisogna pensare a noi stessi a lavorare e a lottare ad ogni partita, non ce ne sono di facili. Andiamo dritti per la nostra strada".

Alessia Lombardi