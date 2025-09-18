Lucchese - 91° minuto. Pirozzi: "Obiettivo raggiunto. Ho visto la squadra in crescita»

Una buona Lucchese batte un ostico San Giuliano con una "perla" di Riad ed un gol di Russo ed approda agli ottavi, dove affronterà il Perignano. La soddisfazione per il risultato e la prestazione è stata espressa a fine gara dall’allenatore Pirozzi.

"Sono soddisfatto – ha detto – perché la squadra è cresciuta dal punto di vista della manovra. A livello di “rosa” non ci manca nulla, possiamo fare bene. Venanzi ha preso una botta, ma non dovrebbe essere grave. Le condizioni di Piazze, invece, le valuteremo, ma non credo che domenica sarà della partita. Galotti è un ragazzo che proviene dall’Argentina ed è normale che debba adattarsi al calcio italiano. Ha fatto una buona prestazione, ma deve migliorare in tante cose".

"Domenica – ha aggiunto Pirozzi – affronteremo lo Zenith Prato, un avversario tecnico. Mi godo la crescita della mia squadra. Forse in campionato hanno sofferto un po’ di pressione. Dobbiamo dare tempo al tempo. C’è un aspetto che dobbiamo ancora migliorare ed è quello della gestione della palla nei momenti topici della partita". Poi Pirozzi ha elogiato gli ex "Primavera" Xaka, Onu e soprattutto Riad. "Devo fare loro i complimenti – ha detto – per come si sono battuti contro avversari anche più esperti, perché nel San Giuliano c’erano cinque ex Camaiore. Ma direi che sono rimasto soddisfatto da quelli che domenica scorsa avevano giocato meno degli altri o, addirittura, non erano entrati, come Russo. Ecco perché ho parlato di crescita generale di tutto il gruppo, anche se, ripeto, bisogna dare il tempo al tempo".

In considerazione dell’obbligo di dover schierare per l’intero mach un giocatore nato nel 2007, domenica sarà convocato per precauzione uno "Juniores", indipendentemente dal recupero di Venanzi. A guidare l’attacco ad Agliana, contro lo Zenith, sarà Galotti.

Emiliano Pellegrini