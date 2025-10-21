Lucchese - Avvio stagionale di... Eccellenza. Piazze non ancora... Facundo: "Ma il gol verrà"

E’ vero che, per avere un quadro veritiero delle forze in campo nel girone, bisognerà aspettare che tutte le squadre abbiano osservato il proprio turno di riposo. Però, dopo le prime sette giornate, cominciano ad intravedersi quelle che giocheranno per il primato e quelle che, invece, punteranno ad un piazzamento nei futuri, lunghi, play-off. Che, comunque, portano, alla fine, alla serie "D".

Al momento sono tre le squadre senza… macchia: Lucchese, Viareggio, Montespertoli. E già questo la dice lunga sul possibile duello fino alla fine tra la Lucchese ed il Viareggio, con lo Zenith che potrebbe recitare il ruolo di terzo incomodo. E’ vero che le "Zebre" di Vangioni hanno un punto in meno della "Pantera" di Pirozzi, ma hanno già osservato il proprio turno di riposo e, dunque, la classifica è suscettibile di cambiamenti.

Intanto i rossoneri, dopo tre pari di fila, sono tornati al successo con il Castelnuovo, grazie ai gol di Bartolotta e Riad, in attesa dei primi "squilli" da parte delle punte centrali. Una di queste, l’uruguagio Facundo Piazze, nel dopo partita, ha usato una frase, parlando della sua prestazione, che ricalca perfettamente quei concetti di base cari a Pirozzi: vale a dire umiltà, sacrificio, pronunciati nel ritiro di Montecatini.

"Sono uscito – ha detto Piazze – per i crampi: non riuscivo a continuare. Sono in una squadra importante, è un orgoglio portare questa maglia. Qui ho trovato una famiglia e a Lucca sto benissimo. Tutte le partite sono importanti e difficili. Stiamo migliorando; tutti vogliamo fare bene, fare gol e non prenderne. Per il momento le cose stanno andando per il verso giusto, ma sappiamo benissimo che, ogni domenica, ci sarà da correre, da sudare per ottenere il risultato, ma questo è un gruppo che non molla mai".

"Per una punta – ha concluso Piazze – il gol è importante e sono certo che, presto, lo troverò. Ma più importante è che vinca la Lucchese. Sono il primo a voler fare gol per aiutare la squadra. Sono un giocatore di sacrificio e gioco dove vuole il mister, cercando di dare sempre il massimo. Con il Castelnuovo ho fatto tutti i ruoli dell’attacco, ma mi sento più centravanti".

Da valutare, intanto, le condizioni fisiche di Mauro, in vista dell’anticipo di sabato, a San Giuliano Terme, forse sempre alle 15, dal momento che l’ora legale entrerà in vigore alle tre di notte (anticipo richiesto per permettere, poi, alla Lucchese, di avere tre giorni di riposo, come tutte le altre che giocheranno domenica e scendere al "Porta Elisa" martedì 28 e non mercoledì per non sovrapporsi all’inizio di Lucca Comics)

Infine il secondo portiere Filippo Rossi ha rescisso il contratto con i rossoneri che hanno già il 2007 Ennached come "12°".

