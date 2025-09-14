Lucchese - Brunori a Palazzo Guinigi, nuova sede dell’expo. Il patron alla mostra

Il "patron" della Lucchese, Matteo Brunori, ieri mattina (foto), è stato ricevuto a Palazzo Guinigi dal sindaco Mario Pardini e dall’assessore allo Sport, Fabio Barsanti. L’incontro alla sede dell’allestimento della mostra dedicata ai 120 anni dalla fondazione della Lucchese 1905. Una mostra che prende vita dopo la versione itinerante inaugurata lo scorso maggio e si chiama "Amore senza fine – Lucchese 120" che da ora trova una collocazione stabile e suggestiva, visitabile gratuitamente già da mercoledì scorso. L’expo, curata dal Comune in collaborazione con Lucca United, è volta a far rivivere, mediante un percorso composto da quindici pannelli fotografici (realizzati con materiali d’archivio e scatti storici di Foto Alcide), la vita della Lucchese. Un itinerario che racconta, decennio dopo decennio, le tappe più significative, i momenti che hanno fatto la storia e i protagonisti che l’hanno resa un simbolo per generazioni. Due focus speciali sono dedicati anche al legame con la tifoseria e alle statistiche dei calciatori più iconici. L’obiettivo del Comune di Lucca è quello di mantenere viva la memoria sportiva ed identitaria della città.

Alessia Lombardi