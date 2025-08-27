Lucchese, ecco il calendario. Si parte con la Real Cerretese

Lucca, 27 agosto 2025 – Finalmente dopo un’estate a dir poco travagliate si torna a vedere uno spiraglio per la Lucchese. Dopo il quarto fallimento in diciassette anni, la ripartenza con il patron Brunotti, i rossoneri hanno iniziato ad allenarsi agli ordini di mister Pirozzi e domenica faranno il loro esordio ufficiale nella Coppa di Eccellenza affrontando alle 17 allo stadio di Monsummano Terme la Larcianese. Dopo una buona preparazione, con buone indicazioni adesso si inizia ad entrare nel vivo, con il primo appuntamento ufficiale. I rossoneri sono stati inseriti in un triangolare assieme anche con il San Giuliano. Domenica il San Giuliano riposerà, mentre giocherà nella seconda giornata con la squadra che è uscirà sconfitta nel primo confronto. Il triangolare si concluderà con la terza giornata dove si affronteranno le due squadre che non si sono ancora affrontate.

SCARICA IL CALENDARIO

Oggi intanto è uscito il calendario del Girone A di Eccellenza e la Lucchese farà il suo esordio domenica 14 settembre, giorno di Santa Croce al Porta Elisa contro la Real Cerretese. La prima trasferta dei ragazzi di Pirozzi sarà dopo sette giorni, sul campo dello Zenith Prato. Il primo derby in programma è quello della quarta giornata domenica 6 ottobre in casa del Real Forte Querceta, mentre quello con il Viareggio è in programma per il 15 sempre in trasferta. La domenica successiva in occasione della settima giornata il 19 ci sarà un altro derby questa volta al Porta Elisa contro il Castelnuovo Garfagnana. I rossoneri osserveranno il proprio turno di riposo alla decima giornata domenica 2 novembre in concomitanza con Lucca Comics and Games. Al ritorno in campo il 9 novembre ci sarà la sfida esterna contro la Massese.

Il girone d’andata terminerà prima delle feste natalizie il 21 dicembre con la sfida esterna sul campo del Fucecchio. Un campionato molto importante e difficile che i rossoneri cercheranno di affrontare nel migliore dei modi. Intanto i tifosi rossoneri hanno già risposto in maniera positiva alla campagna abbonamenti e nei primi giorni di sottoscrizione oltre duecento tifosi hanno acquistato il tagliando valido per sedici gare.

La società ricorda che gli abbonamenti sono disponibili tutti i giorni presso il point dello stadio “Porta Elisa”, Via dello Stadio, 162 - 55100 Lucca dalle 15:30 alle 19:30.