Lucchese & Castelnuovo. Doppi auguri dai tifosi a Carruezzo

Tanti auguri di buon compleanno numero 54 sono stati inviati a Toni Carruezzo (foto) da parte degli sportivi di Lucchese e Castelnuovo. Ovviamente ci uniamo anche noi. Per lui una lunga carriera da calciatore, anche con la maglia del Livorno per molto tempo e, poi, "bandiera" e bomber della Lucchese in serie "C", dopo l’epoca d’oro di Roberto Paci,con ben 87 reti messe a segno.

Quindi Carruezzo ha intrapreso la carriera di allenatore di settore giovanile e, da questa stagione, è impegnato nel nuovo progetto del Castelnuovo, ricoprendo il ruolo di direttore tecnico di tutte le squadre e allenatore dei "Giovanissimi" gialloblu. Carruezzo, arrivato a Castelnuovo con l’intento di rilanciare la scuola calcio e il settore giovanile, ha avuto subito un impatto positivo.

La società gialloblu esprime entusiasmo e soddisfazione per l’operato di Carruezzo che si sta dimostrando molto presente, attento, professionale e disponibile.

Dino Magistrelli