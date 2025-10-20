Lucchese - Castelnuovo. La Pantera graffia due volte. E il derby parla rossonero

La Lucchese batte 2-0 il Castelnuovo con un gol per tempo e torna a vincere dopo tre pareggi. Sblocca il derby Bartolotta e lo chiude Riad. I rossoneri, al "Porta Elisa", affrontavano i gialloblu dell’"ex" Gigi Grassi in un derby inedito per il campionato. In tribuna, ad assistere al match, anche il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, il presidente del consiglio comunale di Lucca, Enrico Torrini e l’assessore Moreno Bruni.

Pirozzi cambia il tridente offensivo con Piazze a destra, Ragghianti centrale e Riad a sinistra. Sono i gialloblu dell’"ex" presidente rossonero Alessandro Vichi a rendersi pericolosi al 7’: prima con El Haoudi che si fa murare a terra da Lorenzini; e, poi, con un sinistro tagliato destinato al palo più lontano che non impensierisce Milan.

La Pantera ci prova, ma non riesce a sfondare. Castelnuovo di nuovo pericoloso con il solito El Haoudi che, questa volta, con il destro sfiora l’incrocio dei pali. I rossoneri si fanno vedere al 24’, con una conclusione alta di Riad. Gli uomini di Pirozzi si affidano alle vie centrali, dove i gialloblu riescono, però, a contenerli bene. Occasione pericolosa per la Lucchese alla mezz’ora, con Riad, di sinistro, in semi-rovesciata come nel derby di Viareggio, che colpisce la base del palo.

I rossoneri, comunque, riescono a sbloccare il match al 32’. Bell’inserimento di Bartolotta che, su cross di Lorenzini, riesce a battere Barghini. Sia Grassi che Pirozzi sono costretti ad effettuare due sostituzioni: per infortunio Nardi abbandona il campo per un problema muscolare (al suo posto Condé); mentre Mauro, in uno scontro di gioco, ha la peggio al piede sinistro ed è costretto a dare forfait (entra Venanzi). In pieno recupero la Lucchese ha un’altra buona occasione, con Lorenzini, che, però, calcia alle stelle. Il primo tempo termina con la Lucchese che, dopo la sofferenza iniziale è riuscita a sbloccare il match, passando in vantaggio e limitando, soprattutto nella seconda metà della prima frazione di gara, le incursioni gialloblu.

Nella ripresa è Pirozzi che prova a scuotere la sua squadra, inserendo Caggianese e Cristopher Russo. La Lucchese torna in avanti con un colpo di testa di Pupeschi (al 13’) che Barghini riesce a parare. Punizione di Santeramo al 16’, ma la palla non cala e finisce alta.

Il Castelnuovo non riesce più a farsi vedere in avanti. Barghini al 20’ respingendo il destro di Caggianese. Il portiere gialloblu sale in cattedra: salva ancora, prima su Picchi, poi su Pupeschi. Ma il raddoppio rossonero arriva al 30’, con Riad che, di piatto, sfrutta una rimessa di Piazze. I garfagnini non hanno le forze per reagire e i rossoneri provano a cercare il terzo gol con Caggianese: Barghini si supera. E il derby finisce qui.

Alessia Lombardi