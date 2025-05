Lucchese: conto alla rovescia per play-out e udienza pre-fallimentare

Con l’inizio del mese di maggio è iniziato il conto alla rovescia per la Lucchese. Sia sulle vicende tecniche che su quelle societarie. Manca, infatti, una settimana alla trasferta di Sestri Levante, gara di andata dei play-out e mancano appena dieci giorni all’udienza pre-fallimentare, fissata per il 13 maggio. Due appuntamenti che decideranno il futuro della vecchia Pantera, ma dalla diversa valenza.

Quello sul campo in sintetico del "Sivori" di Sestri Levante, in un ambiente molto "caldo", pur presentando oggettive difficoltà, non sarà decisivo, perché, sette giorni dopo, al "Porta Elisa", si giocherà la gara di ritorno e quella sì che sarà decisiva. Perché, in base al doppio risultato, si saprà se la Lucchese avrà maturato il diritto di continuare a giocare in Lega "Pro" oppure se dovrà dire addio, ancora una volta, al calcio professionistico.

Molto più complesso e di gran lunga più importante l’appuntamento del 13 maggio, quando si svolgerà l’udienza pre-fallimentare. Se, in quella occasione, non si sarà materializzato un nuovo acquirente che metta sul piatto almeno tre milioni di euro, tanto per intraprendere l’azione di salvataggio, la Lucchese andrà incontro al quarto fallimento nel giro di diciassette anni. Non occorre avere la sfera di cristallo per ipotizzare che Mancini, l’ultimo proprietario della Lucchese, continui a fare quello che ha fatto, cioè niente. In quest’ ottica si capisce perché, alla Camera di commercio, il suo nome non figuri da nessuna parte. Per inciso, dovrebbe svolgersi l’assemblea della società per nominare un nuovo amministratore unico, dopo l’uscita di scena di D’Andrea. Resta da capire quando si farà e se l’esito sarà comunicato ufficialmente alla stampa, magari attraverso un... "piccione" viaggiatore…

Il primo "conto alla rovescia", dunque, riguarda l’aspetto sportivo, con la squadra rossonera che intensificherà la preparazione nella settimana di lavoro tipo che partirà da lunedì prossimo e che si concluderà sabato 10, alle 20, allo stadio "Sivori" di Sestri Levante, senza tifosi rossoneri al seguito per le note vicende e conseguenti disposizioni, dove i "corsari" di Ruvo faranno di tutto per vincere, sfruttando il campo in sintetico e lo stadio piccolo ed affrontare la gara di ritorno con lo spirito a mille.

Dal canto suo la Lucchese non dovrà confidare sul fatto che, con due pareggi, sarebbe in salvo, ma giocare inizialmente per vincere, come ha sempre fatto, specialmente nel girone di ritorno. Poi, se se la gara si dovesse mettere in un certo modo, verso il finale, allora e solo allora si potrà pensare alla gestione del risultato.

Gorgone aspetterà, ovviamente, la seduta di rifinitura di venerdì per valutare le condizioni fisiche di qualche "acciaccato", come Ballarini in primo luogo e decidere, di conseguenza, lo schieramento iniziale che, comunque, ricalcherà quello che, a parte un paio di "sbandate", ha offerto le migliori garanzie.

Intanto arbitri e assistenti di serie "C" si sono ritrovati al centro "Coni" di Tirrenia per prepararsi in vista degli imminenti play-off e dei play-out, dove in tutte le gare verrà utilizzata la tecnologia del "VAR".

