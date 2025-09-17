Lucchese - Coppa Italia: la sfida cruciale. Pirozzi: "Turno da passare, ma farò turn over"

Tre giorni dopo l’esordio in campionato, la Lucchese torna in campo questo pomeriggio per affrontare il San Giuliano (ore 18), nell’ultima gara dei sedicesimi di Coppa Italia. Alla luce dei precedenti risultati del triangolare, sia dei rossoneri che dei pisani, alla squadra di Pirozzi sarà sufficiente un pari per passare il turno ed accedere agli ottavi, dove, il 1° febbraio, incontrerebbe il Perignano in una gara "secca". Dato l’impegno ravvicinato rispetto a domenica, il tecnico ha deciso di attuare un mini turn-over, come ha spiegato in sede di presentazione dell’incontro.

"Mi sembra logico approfittare di questo incontro ufficiale per dare spazio a chi ha giocato meno degli altri – ha spiegato Pirozzi – , cercando, ovviamente, di non snaturare il nostro modo di giocare". Sul match contro il San Giuliano, il trainer ha aggiunto: "Sia noi che loro abbiamo giocato domenica e dovremmo rigiocare domenica prossima. Passare il turno è importante per effettuare altre gare e fare, quindi, minutaggio: ma più importante sarà la prestazione. Darò spazio ai ragazzi che non hanno giocato contro la Cerretese. Mi aspetto una buona gara e che siano migliorati certi meccanismi che non hanno funzionato a dovere contro una Cerretese che si è difesa a cinque e che ha puntato tutto sulla intraprendenza dei due attaccanti".

"Per quello che mi riguarda – ha aggiunto l’allenatore – è importante proseguire sul percorso di crescita". Poi Pirozzi non è sceso nei dettagli della formazione, dicendo semplicemente che tra i pali ci sarà Milan. Ma ha accennato qualche osservaione sull’avversario.

"Il San Giuliano – ha sottolineato il trainer – è una buona squadra. Tanto per rendere un’ idea sulla sua consistenza tecnica, vi ricordo che ha ingaggiato cinque giocatori del Camaiore che ha stravinto lo scorso campionato di Eccellenza con 75 punti. Uno dei tanti avversari di questo torneo, i cui reali valori si vedranno meglio dopo una decina di partite".

Infine il trainer rossonero ha parlato del terreno di gioco del "Porta Elisa". "Fino a pochi giorni fa – ha spiegato Pirozzi – ci allenavamo su un campo più corto e più stretto; ma da qualche giorno ci siamo spostati sul “Porta Elisa”, proprio per far abituare i ragazzi a spazi più ampi. Ora pensiamo a fare bene contro il San Giuliano e ad andare avanti in coppa; da domani inizieremo a pensare alla gara con lo Zenith Prato".

E, a proposito: ancora non c’è l’ufficialità da parte del Comitato regionale toscano, ma il match contro una delle favorite dovrebbe giocarsi (domenica pomeriggio alle 15) sul "neutro" di Agliana.

Emiliano Pellegrini