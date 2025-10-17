Lucchese - Da un derby all’altro. E’ una Pantera che non molla mai

Spesso l’allenatore Pirozzi è solito affermare che la Lucchese è una squadra che non molla mai, che lotta fino alla fine. Ebbene, questa caratteristica – ovviamente positiva – , è saltata fuori nell’attesissimo derby di mercoledì scorso, a Viareggio, che non ha tradito le aspettative, in una cornice di pubblico (1700 spettatori) simile al "Porta Elisa". Perché non sappiamo quante altre squadre avrebbero avuto la forza di reagire, dopo aver subìto un gol a sette minuti dalla fine che stava per vanificare una buona prestazione. Invece i rossoneri hanno ripreso a giocare e nella cosiddetta zona Cesarini e hanno raggiunto il più che meritato pareggio con una girata di classe di Riad – tra l’altro camaiorese di nascita e viareggino di adozione – in piena area di rigore.

Un pari di carattere, insomma, ma anche un pari infarcito da qualche bel fraseggio, con palla a terra che i rossoneri hanno saputo creare, soprattutto nelle parti centrale dei due tempi.

Una nota a parte la merita sicuramente il diciannovenne italo-marocchino Ahmad Riad, come dicevamp, nativo di Camaiore e residente a Viareggio, che, assieme a Xeka, Venanzi e Morisi, è un ex "Primavera 3" della Lucchese, a dimostrazione, in fondo, che c’erano anche elementi, come lo stesso Venanzi, sui quali credere e da valorizzare nella formazione rossonera dello scorso anno.

Quando Riad, che ha delle innate qualità tecniche, fa un dribbling di meno ed attacca subito l’avversario per puntare a rete, può essere determinante, come in effetti lo è stato agli sgoccioli di un derby cha fatto registrare qualche spiacevole episodio, dopo il pari rossonero.

Nel complesso, dunque, una buona Lucchese che ha ritrovato a metà campo un giocatore della personalità di Picchi, con gli altri "partner" che vengono alternati da Pirozzi – come Palma, Russo, Bartolotta, Palo – che, al momento, offrono un rendimento discontinuo. In attesa del recupero di Sansaro, l’elemento di maggior peso tecnico-agonistico del gruppetto che affianca Picchi.

Per fare un ulteriore salto in avanti, ora, sarebbe importante che si sbloccassero le punte centrali di riferimento, siano esse Piazze, Galotti o l’ultimo arrivato Ragghianti.

Anche se è ancora presto per guardare la classifica, salta, però, evidente agli occhi che le squadre destinate a fare corsa di testa saranno, molto probabilmente, lo Zenith Prato, il Viareggio e la Massese, con la Lucchese pronta a recitare il ruolo del terzo incomodo, come si dice. Da notare che i rossoneri hanno conquistato quattro degli attuali 10 punti in classifica proprio con le prime della classe (Zenith e Viareggio; quest’ultima è l’unica del quartetto di testa ad avere già riposato).

Un derby tira l’altro. Domenica prossima arriva, al "Porta Elisa" il Castelnuovo dell’"ex" Gigi Grassi che non se la passa troppo bene. Altro tipo di avversario, ma pur sempre da rispettare.

Emiliano Pellegrini