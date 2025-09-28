Lucchese - Derby con il Pro Livorno. Pirozzi: "Dobbiamo copiare... l’erba"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Pro Livorno, Sergio Pirozzi ha paragonato la crescita della Lucchese alla crescita del terreno del "Porta Elisa", meno "giallo" e più "verde" da quando è iniziato il campionato. Ma, prima, ha parlato del momento della squadra.

"Dopo la vittoria contro lo Zenith Prato – ha detto – la Lucchese vuole proseguire il buon momento di forma, continuare nella fase di crescita generale: sia del gioco che della tenuta e provare a salire più in alto, tenendo, però, bene a mente che non esistono partite facili, né avversari sprovveduti e che i punti bisogna conquistarli sul campo, correndo e lottando su ogni pallone dall’inizio fino alla fine. Perché nulla viene per caso".

Poi il trainer ha analizzato la sfida casalinga contro il Pro Livorno. "Si tratta – ha detto Pirozzi – di una tipica squadra di categoria, con una prima linea, a mio parere, forte. Come tutte le partite, non sarà semplice. Non dobbiamo farci trarre in inganno dalla gara che i livornesi hanno perso in casa contro la Massese, visto che, sebbene dopo 15’ fossero già sotto di due reti, hanno tentato più volte di rientrare in partita. Un avversario, insomma, da rispettare, come tutti del resto, del quale conosciamo pregi e difetti. Toccherà a noi mettere a nudo questi ultimi e creare i presupposti per conquistare i primi tre punti casalinghi in campionato".

"Picchi – ha aggiunto Pirozzi – è a disposizione. Ha fatto qualche allenamento in meno rispetto ai compagni, ma è tra i convocati. Io sono abituato a parlare del campo: se un calciatore fisicamente non sta bene, è giusto che al suo posto giochi un altro. A tal proposito vorrei ringraziare lo staff tecnico e quello sanitario per gli sforzi e il lavoro che stanno portando avanti nell’ottica di favorire il recupero, ovviamente nei tempi previsti, degli infortunati, alcuni dei quali speriamo di riaverli prima possibile, visto i molteplici impegni ravvicinati del mese di ottobre, a cominciare dall’incontro di coppa di mercoledì contro il Perignano".

Infine Pirozzi ha concluso facendo un simpatico paragone. "Il nostro percorso di crescita – ha sottolineato il tecnico – deve essere come il manto erboso del “Porta Elisa”: siamo partiti “gialli” come l’erba del nostro stadio e, gradualmente, dobbiamo diventare “verdi”. Serve continuare a lavorare con questa costanza. Qualche juniores in prima squadra? Contro il Pro Livorno no, ma per la Coppa Italia, probabilmente, sì".

E, ieri pomeriggio, il trainer rossonero, assieme al suo staff, ha assistito all’amichevole della "Juniores" di Tempesti che debutterà in campionato sabato 4 ottobre. Dunque, oggi, alle 15, la Lucchese ha l’opportunità di mettere altri tre punti in cascina e di salire ancora più in alto. Probabile conferma dell’undici di domenica scorsa. La squadra giocherà per la prima volta con la nuova maglia rossonera.

Emiliano Pellegrini