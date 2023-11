Lucchese femminile - Settore giovanile. Per le rossonere un solo successo e a tavolino

Vittoria a tavolino per la formazione Under 19 della Lucchese femminile. Le rossonere di Stefano Cordeschi erano impegnate sul campo del Worange Pistoia, ma la formazione locale non si è presentata all’appuntamento a causa dell’indisponibilità di diverse giocatrici. Da capire, a questo punto, la volontà della società pistoiese sul proseguire il campionato. Non è andata bene all’Under 17 che ha collezionato, purtroppo, la terza sconfitta consecutiva. Le ragazze di Tommaso Iaquinta, ad Arezzo, non sono riuscite a superare le avversarie ed hanno rimediato un sonoro 6 a 1. Il gol della bandiera porta la firma di Anna Paladini; ma, nonostante un passivo così pesante, le rossonere non hanno assolutamente giocato male: sono state sfortunate in diverse occasioni, con le aretine che ne hanno approfittato.

Sconfitta casalinga anche per l’Under 15 guidata da Tognetti che, a Livorno, subiscono la "verve" delle amaranto che sfruttano al meglio le occasioni segnando tre gol. Le rossonere hanno risposto con una bella doppietta di Valentina Milea. Una battuta d’arresto assolutamente immeritata, per come hanno giocato le ragazze della Pantera.

Finisce a reti bianche la sfida delle piccoline contro i maschietti del Castelnuovo Garfagnana. Sul campo di Gallicano si è visto molto calcio, ma zero gol. Un risultato positivo che dà continuità alla vittoriosa gara giocata contro il Pietrasanta.

Alessia Lombardi