Lucchese femminile. Un fine settimana molto positivo per le rossonere

Week-end positivo per la Lucchese Femminile. La "Juniores" ha osservato il turno di riposo e gli occhi erano puntati sulle altre formazioni. L’ Under 17 di Stefano Cristofani ha vinto 3 a 1 contro lo Zenith Prato. La vittoria porta la firme di Elena Nannetti, Iris Galo e Gioia Meschi. Una gara che le rossonere hanno gestito sin alle prime battute di gara, senza mai metterla in discussione. Perentorio successo anche per la formazione Under 15 del tecnico Tognetti che, sul campo del Bellaria Cappuccini, ha calato un secco 6 a 1. Il successo viene siglato dalle doppiette di Malake Maarouf e Manal El Maroini e dai gol di Giulia Talassi e Zoe Marcucci.

Arriva un quinto posto, invece, per le Under 12 del trainer Alessandro Longoni che non riescono nell’impresa di portare a casa il torneo nazionale "Women Academy Tau Cup", disputato sul campo di Badia Pozzeveri.

Al. Lomb.