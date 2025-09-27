Lucchese - giovanili. Ecco il girone della "Juniores». L’inizio del torneo il 4 ottobre
E’ stato definito il calendario del campionato Under 19 "Juniores" provinciale, cui parteciperà anche l’unica formazione giovanile della Lucchese affidata...
E’ stato definito il calendario del campionato Under 19 "Juniores" provinciale, cui parteciperà anche l’unica formazione giovanile della Lucchese affidata a Tempesti. Nella costruzione della squadra ha dato un contributo essenziale Massimo Morgia, unico responsabile del settore giovanile. Da ricordare anche il sostegno dato da molte squadre della zona che hanno messo a disposizione i loro giovani. I rossoneri esordiranno sabato 4 ottobre, sul terreno dell’Academy Porcari, mentre la prima in casa sarà contro la Croce Verde Viareggio.
Ecco le squadre che compongono il girone della Lucchese: Academy Porcari, Aquila S.Anna, Barga, Capannori, Croce Verde Viareggio, Folgore Segromigno, Fornaci, Montecarlo, Pieve Fosciana, Sporting San Donato, Stiava, Valle di Ottavo, Viareggio, Vorno. Come detto, il torneo partirà il 4 ottobre per fermarsi per la sosta di Natale dopo il turno del 20 dicembre e riprendere il 3 gennaio 2026 sino a sabato 28 marzo, per, poi, osservare la pausa per le festività pasquali. Riprenderà l’11 aprile, per concludersi sabato 9 maggio, con la Lucchese che affronterà fuori casa la Folgore Segromigno.
