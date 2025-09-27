Lucchese - giovanili. Ecco il girone della "Juniores». L’inizio del torneo il 4 ottobre

E’ stato definito il calendario del campionato Under 19 "Juniores" provinciale, cui parteciperà anche l’unica formazione giovanile della Lucchese affidata a Tempesti. Nella costruzione della squadra ha dato un contributo essenziale Massimo Morgia, unico responsabile del settore giovanile. Da ricordare anche il sostegno dato da molte squadre della zona che hanno messo a disposizione i loro giovani. I rossoneri esordiranno sabato 4 ottobre, sul terreno dell’Academy Porcari, mentre la prima in casa sarà contro la Croce Verde Viareggio.

Ecco le squadre che compongono il girone della Lucchese: Academy Porcari, Aquila S.Anna, Barga, Capannori, Croce Verde Viareggio, Folgore Segromigno, Fornaci, Montecarlo, Pieve Fosciana, Sporting San Donato, Stiava, Valle di Ottavo, Viareggio, Vorno. Come detto, il torneo partirà il 4 ottobre per fermarsi per la sosta di Natale dopo il turno del 20 dicembre e riprendere il 3 gennaio 2026 sino a sabato 28 marzo, per, poi, osservare la pausa per le festività pasquali. Riprenderà l’11 aprile, per concludersi sabato 9 maggio, con la Lucchese che affronterà fuori casa la Folgore Segromigno.