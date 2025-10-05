Lucchese - giovanili. La "Juniores» comincia male. Pesante sconfitta con l’Academy

Academy Porcari 5Lucchese 1

ACADEMY PORCARI: Monti, Sbrana (20’ st Tintori), Ferri, Rabaglia, Bussagli, Barbieri, Scollo (15’ st Lencioni), Matjani (37’ st Cavalzani), Chioccetti (39’ st Lapiccirella), Landolfi (44’ st Carmignani), Proto. (A disp.: Pellegrini, Misciascio, Pieretti). All.: Sibilla.

LUCCHESE: Murariu, Nannini, Sharka (16’ st Ezzahery), Pagliai, (28’ st Betti), Cristofani, Russo, Ovadjaout, Morisi, Macchioni (1’ st Petroni), Lazzareschi, Piroli (41’ st Sarti). (A disp.: Giorgetti, Battistoni, Tesi, Ulivi). All.: Tempesti.

Arbitro: Martini di Pontedera.

Reti: 23’ pt Matjani; 37’ pt, 39’ pt e 29’ st Proto; 18’ st Russo; 35’ st Lencioni.

PORCARI - Inizia con una sconfitta il campionato della Lucchese che, a Porcari, rimedia un pesante ko contro i bianconeri. Un risultato fin troppo pesante. I padroni di casa passano in vantaggio con Matjani al 23’. Poi sale in cattedra Proto che, al 37’ e al 39’, mette a segno una doppietta, andando, così, al riposo sul 3-0.

Nella ripresa, al 18’, Russo riesce ad accorciare, ma ancora una volta è Proto che ristabilisce le distanze. La quinta rete arriva al 35’ e porta la firma di Lencioni. Tempesti ed i suoi ragazzi hanno ancora tanto da lavorare, ma, essendo partiti in ritardo, è più che normale. Sabato i rossoneri ospiteranno la Croce Verde Viareggio.

Al. Lomb.