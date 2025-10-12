LUCCHESE - GIOVANILI. La "Juniores» si riscatta subito. Poker di gol alla Croce Verde
LUCCHESE: Murariu, Bossini (15’ st Hasa), Sarti (35’ st Petroni), Pagliai, Russo, Cristofani, Nannizzi, Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli (41’ st Maccioni). (A disp.: Sharka, Ezzahery, Tesi, Betti, Battistoni). All.: Tempesti.
CROCE VERDE VIAREGGIO: Bonuccelli, Navarino (36’ pt Acheari), Vivoli (19’ st Bertolucci), Vecoli, Ioppoli, Cremona, Lombardi (1’ st Allegretti), Del Pistoia, Falorni (26’ st Boschi), Bertaccini (1’ st Moretti), Pezzini. (A disp.: Pardini, Apa, Allegri). All.: Giuli.
Arbitro: Del Papa.
Reti: 20’ pt Piroli; 29’ pt e 35’ st Ouadjaout; 38’ st Morisi.
LUCCA - Pronto riscatto della "Juniores" che batte con un rotondo 4-0 la Croce Verde Viareggio. In vantaggio i rossoneri con Piroli, con un bel tiro dal limite. Il raddoppio porta la firma di Ouadjaout che si ripete nel secondo tempo, al 35’, al termine di un’azione prolungata dei ragazzi di Tempesti e, all’altezza del dischetto del rigore, batte Bonuccelli. La quarta rete arriva dopo una bella triangolazione, con Morisi che, in piena corsa, scaglia un tiro a fil di palo, imprendibile per il portiere versiliese. Un bel successo quello conquistato dai rossoneri che, sabato prossimo, affronteranno il Capannori.
Al. Lomb.
