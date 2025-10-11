Lucchese - giovanili. La "Juniores» cerca il riscatto oggi a San Vito con la Croce Verde

La "Juniores" cerca il riscatto contro la Croce Verde Viareggio, dopo la pesante sconfitta contro l’Academy Porcari all’esordio in campionato, dove erano presenti il patron Brunori, il direttore generale Gianni e il tecnico della prima squadra, Pirozzi. I ragazzi di Tempesti, hanno provato a dare il massimo, ma, sicuramente, hanno bisogno di tempo per trovare il giusto amalgama, visto che la "Juniores" è partita in ritardo.

Tempesti può contare sulla seguente "rosa". Portiere: Leonard Murariu; difensori: Andrea Betti, Gabriele Cristofani, Mattia Nannizzi, Diego Petroni, Andrea Sarti, Andrea Sharka, Samuele Ulivi e Tommaso Rioli; centrocampisti: Yones Ez Zahery, Edoardo Lazzareschi, Matteo Pagliai; esterni: Michele Giorgetti, Christian Tesi, Leonardo Piroli, Alessio Battistoni; attaccanti: Niccolò Maccioni, Elyes Ouadjaout e Daniele Hasa. Il trainer potrà contare anche sul supporto del preparatore atletico Andrea Collu e su quello dei portieri, Marco Indragoli.

Intanto, oggi, al campo di San Vito, alle 15, si giocherà la sfida contro la Croce Verde Viareggio e sarà l’occasione giusta per trovare il riscatto, visto che anche gli avversari, all’esordio, hanno rimediato dieci gol dal Camaiore.

Alessia Lombardi