LUCCHESE - GIOVANILI. La "Primavera» con la Triestina

Sul campo di Saltocchio, domenica, alle 14.30, si giocherà la nona giornata di campionato per la Lucchese "Primavera". I rossoneri affronteranno la Triestina, capolista del girone "A" che, al momento, vanta sei vittorie. Una gara sulla carta molto difficile per i ragazzi di Di Stefano che arrivano dalla loro sosta in campionato e, attualmente, si trovano in penultima posizione, con soltanto 5 punti all’attivo. L’impegno è sicuramente arduo, vista la caratura dell’avversario che si troveranno davanti; ma l’obiettivo è quello di trovare una vittoria che, ormai, manca da diverse settimane. I rossoneri hanno cercato di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento, con la speranza di portare a casa tre punti.