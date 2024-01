LUCCHESE - GIOVANILI. La "Primavera» ricomincia male. Ko anche a Lecco

Lecco

1

Lucchese

0

LECCO: Cecchini, Lanzani (18’ pt Marrosu), Gallo, Liserani (36’ st De Angelis), Oliva, Beretta, Mingolla (17’ st Raimondi, 36’ st Zulli), Mihali, Reis, Poropat (17’ st Ceola), Di Bitonto. (A disp.: Agostino, Noseda, Vismara, Wade, Etuss, Frattini). All.: Porro.

LUCCHESE: Summa, Panconi, Macchi (24’ st Marinai), Tolomeo (46’ st Morisi), Quochi, Giovannetti, Leone, M. Napoli (24’ st Bracci), Lo Guzzo (46’ st Toma), Maurelli, Unniemi (30’ st Di Maggio). (A disp.: Quiriconi, Biondi, Onu). All.: Di Stefano.

Arbitro: Ginolfi di Lodi.

Rete: 31’ pt Reis.

Note: espulso 29’ pt Quochi.

LECCO - Anno nuovo musica vecchia per la Primavera della Lucchese, che torna da Lecco con zero punti. Nello scontro diretto per la salvezza i ragazzi di Di Stefano vanno sotto già nel primo tempo con la rete messa a segno da Reis al 31’. Poco prima i rossoneri erano rimasti in dieci per l’espulsione di Quochi. In classifica rimane tutto invariato con la Lucchese penultima con 10 punti.

A. L.