Lucchese - Giovanili. Ora la "Juniores» non si ferma più. Battuta anche l’Aquila
Lucchese 2 Aquila Sant’Anna 1
LUCCHESE: Murrariu, Sarti (27’ st Maccioni), Sharka, Pagliai, L. Russo, Cristofani, Nannizzi, Morisi, Ouadjaout, Lazzareschi, Piroli. (A disp.: Ulivi, Ezzahery, Petroni, Tesi, Betti, Battistoni). All.: Tempesti.
AQUILA SANT’ANNA: Malaspina, Careddu, Giorgi (36’ st Decanini), Angeli, Lucarotti, Barsanti, Belluomini (22’ st Sinani), Paffile (10’ st Saliu), Madonna, Meschi (16’ st Ciniro), Kaja. (A disp.: Vannucci, Lazzarini, De Risi, Saadi, Bulleri). All.: Pellerito.
Arbitro: Stagnitto.
Reti: 17’ pt Cristofani, 19’ (aut.) L. Russo, 39’ pt Ouadjaout.
LUCCA - La "Juniores" non si ferma più: terzo successo consecutivo e quinto posto in classifica appaiando proprio l’Aquila a 9 punti. I ragazzi di Tempesti in vantaggio al 17’ con Cristofani, bravo a ribattere in rete da due passi. 2’ più tardi il pareggio dell’Aquila, con una sfortunata deviazione di testa di Leonardo Russo. Rossoneri di nuovo in vantaggio al 39’ con Ouadjaout che, dal limite dell’area, piazza la palla a fil di palo.
A. Lomb.
