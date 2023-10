LUCCHESE - GIOVANILI. "Primavera»: un pari che sa di amaro

Pergolettese

Lucchese

PERGOLETTESE: Doldi, Vanazzi (22’ st Cordini), Bombara (22’ st Chiriaco), Francisco, Pascar (41’ st v), Schiavini, West (41’ st Valorsi), Raimondi, Doldi, Sartori, Bissa (22’ st Brugora). (A disp.: Modesti, Moretti, Barcilesi, Savi, Ferrari, Dordoni, Galbiati, Marchetti). All.: Serafini.

LUCCHESE: Summa, Giovannetti, Marinai (22’ st Macchi), Onu (38’ st Nastasi), Quochi, Di Maggio, Cantini, M. Napoli, Leone (38’ st T. Napoli), Unniemi (14’ st Taponeco), Rossi (14’ st Avanzato). (A disp.: Lo Piano, Panconi, Toma, Morisi, Bracci, Versaci,). All.: Di Stefano.

Arbitro: Cavalleri di Treviglio.

Reti: 21’ st Taponeco, 46’ st Sartori.

CASALE CREMASCO - Pareggio con qualche recriminazione per la "Primavera". I rossoneri giocano bene e, nonostante le buone occasioni create, il primo tempo finisce in parità a reti bianche. Nella ripresa i ragazzi di Di Stefano vanno in vantaggio con un bel gol di Taponeco, subentrato a Unniemi. Ma la beffa arriva nei minuti di recupero, con la rete messa a segno da Sartori. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca.