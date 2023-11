LUCCHESE - GIOVANILI. Turno di riposo per la "Primavera». Si riparte il 18

Turno di riposo per la "Primavera" che, questo fine settimana, rimarrà alla finestra in attesa dei risultati delle altre formazioni. I ragazzi di Di Stefano non stanno attraversando un bel momento: si trovano penultimi in classiifca, con soli 5 punti, dopo 7 partite giocate. All’attivo hanno soltanto una vittoria alla terza giornata, quando i rossoneri riuscirono ad espugnare il campo dell’Arzignano Valchiampo; due i pareggi: con il Lecco, alla seconda giornata e alla sesta, con la Pergolettese; quattro sconfitte: l’ultima con quattro gol subiti, nel posticipo di lunedì scorso, in casa, contro l’Olbia. Questo turno di riposo servirà per cercare di preparare nel migliore dei modi la nona giornata di campionato, sabato 18 novembre, in casa, contro la Triestina.