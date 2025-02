Lucchese - Gli ultimi colpi della rivoluzione. Ecco Galli, Diawara, Joao Da Silva e Badje

Ieri, a mezzanotte, si è chiusa la sessione invernale del mercato, con la Lucchese molto attiva. Uno degli ultimi "colpi" è stato l’ingaggio del ventenne centravanti belga, nato nella Guinea, Sekou Diawara, il cui cartellino è di proprietà dell’Udinese. Il poderoso attaccante centrale (un metro e 87 centimetri di altezza) è arrivato a Udine nel 2023, proveniente dal Borains, dopo essersi messo in mostra nella squadra del Genk, in Belgio, dove ha indossato le maglie delle varie nazionali: dalla Under 15 fino alla Under 20. Ha un contratto con i friulani fino al giugno 2027. Alla Lucchese arriva ovviamente in prestito "secco".

Rinforzo anche per il centrocampo. Dal Lecco è arrivato, a titolo definitivo, Giorgio Galli, ventottenne di Como, che è stato compagno di squadra del portiere Melgrati nella stagione 2022-2023, quando la squadra lombarda conquistò la serie "B". Prima di fermarsi a Lecco, Galli ha militato nel Monza. In questa stagione, ha collezionato 21 presenze. Ha firmato un contratto fino al giugno 2026. Sfumato, invece, all’ultimo momento l’arrivo a Lucca del ventiseienne centrocampista Amara Konate, nato nella Guinea. La sua società ha deciso di trattenerlo, nonostante fosse stato raggiunto in precedenza un accordo con i rossoneri.

Nome nuovo per la difesa. In arrivo dall’Akragas (serie "D") il difensore di 27 anni, il portoghese Joao Alfonso Paula Da Silva che, nella squadra guidata dall’"ex" Favarin, ha disputato 27 partite. Da notare che il presidente del club ha rassegnato le dimissioni ed ha consegnato le chiavi al sindaco.

Era fatto il passaggio di Gasbarro all’Ascoli; poi, però, c’è stato un dietrofront ed il giocatore rimane a disposizione di Gorgone, per nulla propenso a lasciare andare via Gasbarro, l’unico difensore affidabile. In uscita, da segnalare il passaggio in prestito di Frison alla Casertana, mentre è saltato lo scambio Fazzi-Viviani con la Ternana. Per l’attacco arriva dalla stessa, Cavese, Ismaila Badje, gambiano di 23 anni, che, in questa stagione, ha "timbrato" 10 cartellini, senza, però, segnare un gol. In precedenza, l’attaccante ha militato nel Savoia, nel Brindisi e nel Sorrento. Il giovanotto arriva in prestito, con opzione per l’acquisizione totale.

La Lucchese aveva chiuso anche per il centravanti Vertainen della Triestina; poi, all’ultimo, il club alabardato lo ha trattenuto, tant’ è vero che il finlandese ha realizzato una doppietta nella gara vinta a Lumezzane per 3 a 2.

Dunque, breve riepilogo. Questi i nuovi acquisti: Benedetti, Melgrati, Gheza, Ballarini, Rizzo, Salomaa, Joao Da Silva, Galli, Badje, Diawara. In totale sono dieci i nuovi giocatori da oggi a disposizione di Gorgone e tutti disponibili per la trasferta di sabato, a Solbiate Arno, contro il Milan Futuro, autentico scontro diretto in zona play-out. Hanno, invece, lasciato la Lucchese: Costantino, Frison, Giacchino (risoluzione del contratto).

Emiliano Pellegrini