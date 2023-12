Lucchese: i numeri e le scelte. Pantera di nuovo in corsa play-off

E’ stata sufficiente la larga vittoria sulla Juventus Next Gen, ben oltre il punteggio finale, per far ritrovare il sorriso a tutto l‘ambiente rossonero, interno ed esterno e a guardare con un occhio diverso la classifica, rispetto a qualche settimana fa. Non è, ovviamente, ancora il caso di pensare in grande, perché mancano la bellezza di 22 partite alla fine della "regular season". Però si possono fare alcune considerazioni di carattere generale.

A parte le prime cinque in classifica – che sono Cesena, Torres, Perugia, Pescara e Carrarese – , dal Pineto, a quota 25, fino al terzetto a quota 20 (che comprende Lucchese, Ancona e Rimini) il distacco è di cinque punti che, ovviamente, sono tanti, ma nemmeno impossibili da colmare attraverso un percorso regolare, senza, cioè, grossi intoppi.

C’è una seconda considerazione da fare ed è questa: due squadre che, alla vigilia, erano considerate tra le più accreditate – vale a dire l’Entella, ma, soprattutto; la Spal – , oggi sono in ritardo rispetto alla prevista tabella di marcia e, questo, favorisce, al momento, l’occupazione dei posti più appetiti che vanno dal quinto al settimo posto che permetterebbero di giocare la "prima" dei play-off in casa.

In fondo crediamo che sia oggettivamente quello l’obiettivo al quale aspira la Lucchese. Ma non corriamo troppo e pensiamo, invece, a rimanere concentrate sulla partita più vicina da affrontare. Fatte queste semplici considerazioni, torniamo a bomba e parliamo di una Lucchese che ha sicuramente ritrovato entusiasmo e voglia di vincere, ma che, ad esempio, deve essere consapevole che, di qui al giro di boa, ci sono tre partite con difficoltà variegate.

Sicuramente abbordabile il match contro la Fermana, fanalino di coda del girone, che, al "Porta Elisa", si presenterà senza i suoi due uomini migliori: lo squalificato Misuraca e Montini. Più complicati, invece, il derby di Carrara, dove dovrebbe ancora una volta scattare un numero limitato di tifosi rossoneri al seguito (cento?); e il match casalingo con l’Ancona, avversario diretto nella corsa ai play-off.

In base a quanto "girerà" la squadra di Gorgone, si potranno fare le prime proiezioni in chiave dei futuri play-off. Lo scorso anno, ad esempio, la Lucchese doppiò la boa di metà cammino a 29 punti e poi chiuse all’ottavo posto con 51.

Tornando all’incontro di domani all’ora di pranzo (ore 14), Gorgone dovrebbe riconfermare in blocco la squadra che ha sconfitto i bianconeri, con Sabbione e Tiritiello coppia centrale difensiva e con Rizzo Pinna in versione "guastatore" goleador. Al limite Guadagni potrebbe prendere il posto di Russo, in modo di avere quattro "under" sul terreno, sempre per il solito discorso del minutaggio. In fondo è importante dare continuità ad un gruppo che si è dimostrato quello più affidabile. Ma dovremmo saperne di più nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione che il trainer terrà oggi allo stadio.

Emiliano Pellegrini