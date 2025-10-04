Lucchese - Il campionato dà i numeri. Pochi precedenti, alcuni di guerra. E al Forte anche Panatta presidente

Forte dei Marmi non evoca soltanto le vacanze estive della famiglia Moratti o di Adriano Galliani oppure i film di Vanzina corredati dalle canzoni di Gino Paoli. La squadra di calcio locale, prima della fusione con il Querceta, ha avuto una storia blasonata, con molti tornei di serie "D" disputati e vari aneddoti. Come quello della presidenza del team nerazzurro affidata, nei primi anni ’70 del secolo scorso, ad Adriano Panatta, forse convinto da Paolo Bertolucci, fortemarmino doc, ad accettare l’incarico. Così narra la... leggenda. Ma ci sono anche altri episodi, più tristi.

I primi precedenti tra Forte dei Marmi e Lucchese risalgono al 1944, pieno conflitto bellico, anche se quasi al termine. Era il cosiddetto campionato toscano di guerra. Nei due anni precedenti la Lucchese non era riuscita nemmeno ad organizzare una squadra per i tornei locali. Quelle partite del 1944 furono ininfluenti per promozioni e retrocessioni, ma segnarono il nuovo rotolare del pallone. Un valore simbolico notevole.

Spesso si giocava sotto i bombardamenti, con gare sospese quando si avvicinava un aereo, temendo, appunto, che sganciasse ordigni. Si giocava per un sacco di farina o per una bottiglia d’olio. Parteciparono solo cinque formazioni. Il 21 marzo del 1944 la Pantera s’impose a Forte dei Marmi per 3-2. Successo bissato il 23 aprile, sempre del 1944, a Lucca, per 2-0. Poi tante amichevoli e, per trovare altri confronti ufficiali, bisogna andare al 18 agosto 2019, in Coppa Italia di serie "D" (dove i rossoneri erano precipitati a causa dell’ennesimo fallimento e malgrado l’impresa di Bisceglie), con vittoria della Pantera 1-0.

In campionato, invece, il 19 gennaio 2020, finì 1-1. Poche settimane dopo ci fu la sospensione totale per la pandemia da covid e la classifica congelata, con la Lucchese che ritornò in "C".

Massimo Stefanini