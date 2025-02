Lucchese - Il campionato dà i numeri. La Pantera in vantaggio sul Carpi. Ma mai un pari interno in 100 anni

Sotto le Mura manca il pareggio tra Lucchese e Carpi in un secolo di storia, anche se i precedenti sono molto pochi. A differenza del "Cabassi", lo stadio della cittadina modenese, dove le "X" sono state diverse (le ultime quattro sfide ad esempio, compresa quella dell’andata, 0-0), a Lucca, invece, cinque i precedenti in 100 anni (emiliani spesso in categorie inferiori, ma pure in serie "A" alcune stagioni fa) il bilancio è il seguente: 3 successi rossoneri e 2 carpigiani. Il primo nella stagione 1926-’27 in Prima divisione: 1 a 2 per gli emiliani che, nel campionato successivo, vennero, invece, battuti 4-1. La seconda vittoria dei modenesi arrivò il 1° maggio 1966, per 0-1. Poi due successi della Pantera: 2-1 nel febbraio del 1975 (al termine di quel torneo il Carpi retrocesse in serie "D") e sempre a febbraio, nel 1990, la Lucchese di Orrico s’impose per 2-0.

Febbraio è un mese propizio per i rossoneri, ma, stavolta, si giocherà il 1°… marzo, alle 15. La formazione di Gorgone, 30 punti, sul campo potrà tentare il sorpasso (Carpi a quota 32), anche se arriveranno presto punti di penalizzazione che faranno ripiombare Tiritiello e compagni in piena zona play-out.

Le altre. La capolista Entella, è lanciata verso la cadetteria: non cade dal 26 settembre, 22 giornate di imbattibilità, perse 0-1 contro il Pescara in casa. E’ l’unica gara in cui è stata sconfitta. Quindi, in trasferta, è ancora... immacolata. Stavolta sarà di scena a Pesaro, contro la Vis rivelazione. Dopo il blitz di Rimini, l’Arezzo, sesto, riceve il Sestri Levante, penultimo. Spareggio per il decimo posto, l’ultimo per i play-off, in Pontedera-Gubbio: toscani con la quinta peggior difesa, umbri con il terzo peggior attacco.

L’altra rivelazione, la matricola Pianese, sesta, reduce da 4 vittorie di fila, riceve il Rimini. Il big-match è previsto per domenica, fra Ternana, seconda e Torres terza.

Massimo Stefanini