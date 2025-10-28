Lucchese - Il campionato dà i numeri. Poker di successi per la Pantera. Tradizione favorevole in casa

Tradizione molto favorevole. Lucchese sempre vincente nei precedenti al "Porta Elisa" contro la Sestese, l’avversaria di oggi, nell’anticipo del turno infrasettimanale in Eccellenza.

Quattro sfide nel corso della storia, tutte in serie "D". Il 14 novembre del 1954 la Pantera si impose per 2-0. Il 6 novembre 1955 (stagione ’55-’56) fu, invece, un rotondo 3-0. Un sonoro 5-1 nella stagione 1956-’57, il 23 settembre 1956, alla prima giornata. Sempre tutto a favore della Lucchese. Per tre campionati consecutivi, dunque, sfide con i rossoblu di Sesto Fiorentino. Poi una lunghissima interruzione, di oltre mezzo secolo, con la scalata dei rossoneri verso altre categorie, la "C" soprattutto, negli anni settanta del precedente secolo, ma anche il decennio tra i cadetti, dal 1990 al 1999.

Successivamente ancora tanta terza serie per i rossoneri e, quindi, non si sono incrociati i tacchetti con i fiorentini, spesso in tornei come Promozione ed Eccellenza, ma anche in "D". E, proprio ancora in quarta serie, le ultime sfide, quelle della stagione 2008-2009. Come si ricorderà era l’epoca del primo fallimento, dopo la gestione Hadji. Dalla "C" alla Lucchese fu consentito di ripartire dalla quarta serie, direttamente dal piano di sotto (anche se, in realtà, furono due, poiché c’era ancora la divisione tra "C1" e "C2"), nel campionato 2008-2009.

Il 21 gennaio 2009, a Lucca, finì 1-0 per la Pantera. Era già il girone di ritorno. Quindi quattro su quattro. In casa en-plein per la Lucchese. Ma c’è da sottolineare che, in quel trionfale campionato, per il ritorno in "C2", per la Lucchese una delle poche sconfitte arrivò all’andata, terza giornata, fine settembre, un turno infrasettimanale come quello di oggi: la Sestese, nel suo stadio, al "Torrini", si impose 2-0 sul team allenato da Giancarlo Favarin. Fu una delle poche sconfitte di quel torneo che vide la Lucchese approdare in "C2" e, subito dopo, riconquistare la "C". Corsi e ricorsi. Purtroppo, però, fu una gioia di breve durata: nel 2011 secondo fallimento e caduta in Eccellenza.

Massimo Stefanini