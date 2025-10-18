Lucchese - Il campionato dà i numeri. Solo precedenti in Coppa Italia. In campionato è un match inedito

Si sono incontrate soltanto in Coppa Italia di serie "C", poiché il Castelnuovo è arrivato al massimo nell’allora "C2", come categoria calcistica, dal 1999 al 2008, gli anni del professionismo del team garfagnino, con il presidentissimo Mauro Marchini; mentre la Lucchese è ritornata in "C2" solo nella stagione 2009-2010.

Al termine di quel campionato, dopo un doppio salto, conseguente al primo fallimento, quello del 2008, i rossoneri ritornarono in "C1", ma per poco. Domenica la Pantera e il Newcastle della Garfagnana si ritroveranno in Eccellenza.

Eppure ci sono quattro precedenti in gare ufficiali, al di là delle numerose amichevoli che, ovviamente, non prendiamo in considerazione. Quattro gare, dicevamo. Tre successi rossoneri ed un pareggio. Vediamoli nel dettaglio.

Il 28 agosto del 2000 la Lucchese s’impose 3-0; il 19 agosto 2001 finì 1-1: il 18 agosto 2004 (nelle annate precedenti la Lucchese partecipava alla Coppa Italia delle grandi di "A" e "B") il derby terminò 3-1 per i rossoneri che s’imposero anche nell’ultimo confronto: il 12 settembre 2007, quando finì 1-0, con gol di Morello. Poi finì l’avventura del Castelnuovo tra i professionisti, cominciata nel 1999. Quella squadra – con i vari Franchi, Cipolli, Coppola, Fanani, Venturelli, Barsotti, Micchi, Benedetti, Galli, Rossi, con allenatore Favarin – stupì tutti: da matricola si qualificò per i play-off, giungendo terza; ma venne battuta al "Nardini" dal Prato 2-0, dopo aver vinto 1-0 al "Lungobisenzio". E la corsa si fermò in semifinale che venne raggiunta anche due stagioni dopo, con battuta d’arresto contro il Gubbio: 2-2 al "Porta Elisa" a Lucca, 0-3 in terra umbra.

Oltre 60 le reti realizzate, secondo miglior attacco di tutta la galassia professionistica, dietro la Lazio campione d’Italia. Una notevole soddisfazione, allora, per il piccolo borgo ariostesco.

Massimo Stefanini