Lucchese - Il campionato dà i numeri

Per l’Entella Chiavari il "Porta Elisa" è uno stadio tabù. Lunedì, alle 20.45, sarà il confronto numero 8 a Lucca. In 7 precedenti, 5 vittorie rossonere e 2 pareggi. Mai un successo ligure. Nella passata stagione finì 0-0, mentre fu 1-1 con pareggio dei genovesi al 90’ nel 2018. Per il resto, anche un 3-0 due campionati orsono.

Nel 1985-’86, con promozione dalla "C2" alla "C1" della Pantera guidata da Renzo Melani, finì 2-0 a Lucca per Donatelli e compagni; al ritorno, invece, 2-0 per i biancocelesti. Nella "rosa" di quell’Entella anche un certo Luciano Spalletti, attuale ct della Nazionale, che, all’epoca, era a fine carriera da giocatore.

Adesso i due team viaggiano con rendimenti opposti. Quattro vittorie per i liguri nelle ultime cinque gare, stoppati solo a Perugia, dopo un avvio shock in negativo. Al contrario è crisi di risultati per i rossoneri in campionato: due punti nelle ultime cinque giornate e zona play-out sempre più vicina. Entrambe devono recuperare una partita: Lucchese contro la Juve "green", Entella con il Cesena. Ed è stata proprio la formazione ligure ad infliggere il primo ko alla capolista Torres, in calo (solo una vittoria nell’ultimo mese) e che, domani, alle 14, riceve l’Ancona, reduce da quattro risultati utili consecutivi e in ripresa.

Il Cesena, secondo, miglior attacco del torneo, non dovrebbe avere problemi con la Vis Pesaro, in quota play-out. La Carrarese, quarta, prova a consolidarsi ad Alessandria sul campo della Juventus Next Gen che, in casa, ha già perso tre volte. Si gioca domanienica ore 20,45. Il Pontedera, dopo cinque risultati utili, prova a rimanere in fascia play-off, sul campo di un’ altalenante Spal, ore 20.45 di domenica.

Lunedì, alle 20.45, si gioca anche Pescara-Rimini. Abruzzesi che, dopo il blitz di Lucca, hanno inanellato tre ko di fila e che non vincono all’"Adriatico" dal 1° ottobre, attendono il Rimini: sfida tra il secondo miglior attacco, quello pescarese, contro la peggior difesa, quella romagnola. L’Arezzo riceve il Pineto, con i teramani eletti matricola rivelazione.

