Lucchese - Il campionato dà i numeri. Pantera: tradizione favorevole. Da vent’anni non perde ad Arezzo

Sei sconfitte nelle ultime otto gare e cinque punti in meno rispetto allo stesso periodo della passata stagione, sia pure con la partita contro la Juventus Next Gen (battuta in coppa all’overtime) da recuperare. La Lucchese cerca punti ad Arezzo (si gioca domani alle 20.45), dove non perde da 20 anni: dal 2 novembre 2003.

Solo tre sconfitte negli ultimi cinquant’anni al "Comunale" orafo, con 7 pareggi (gli ultimi due, considerando che il "Cavallino" amaranto ha militato in serie "D" dal 2021) a fronte di 5 vittorie, compresa quella in coppa alcune settimane fa e quella, famosa, per 2-1 nei play-off del 2018, con approdo dei rossoneri – allenati all’epoca da Lopez – che arrivarono sino ai quarti di finale (battuti, poi, dal Parma).

L’Arezzo degli "ex" Paolo Giovannini e Paolo Indiani ha un rendimento altalenante: due ko nelle ultime tre gare, seconda peggior difesa del campionato, contro il quarto peggior attacco, quello della Pantera.

Le altre. Il sedicesimo turno comincia domani, alle ore 16.15, con una delle due capolista, il Cesena, che ospita la Juventus Next Gen che, poi, sarà a Lucca, di nuovo, mercoledì 6, stavolta per il recupero dell’ottava giornata. Romagnoli nettamente favoriti, così come l’altra formazione leader, la Torres, che, domenica, alle 14, sarà di scena a Fermo, contro l’ultima in classifica. Ci sarà, inoltre, il "derby" delle deluse: Entella-Pescara, con i liguri fuori dalla zona play-off e gli abruzzesi a meno quindici dalla vetta.

Molto interessante Carrarese-Recanatese, con i marmiferi, terzi, reduci da tre vittorie ed un pareggio, a Perugia, contro i "leopardiani", sesti e vera rivelazione del torneo, insieme al Pineto, dopo un avvio difficile. Il Pontedera avrà un compito difficile al "Conero", contro l’Ancona: le due squadre sono appaiate a quota 20, ai margini della zona play-off.

Chiudono il quadro Olbia-Perugia, Vis Pesaro Rimini, Pineto-Sestri Levante e Gubbio-Spal, con gli estensi in zona play-out.

Massimo Stefanini